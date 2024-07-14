بايدن: ما حدث لترامب لا يعبر عن قيمنا ولا مكان للعنف في أمريكا

بقلم: يورونيوز

في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا فجر الأحد، أكد الرئيس جو بايدن أن "الوحدة في البلاد هي الهدف الأسمى الآن، رغم الخلافات التي قد تجعل تحقيقها صعبًا".

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وقال بايدن في كلمة ألقاها مساء الأحد: "نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى". وأوضح بايدن أنه تحدث إلى منافسه ترامب ليطمئن على صحته.

وشدد على أن "ما حدث لترامب أمس لا يعبر أبدا عن قيم أمريكا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدا. لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف، فهذه ليست قيم بلادنا".

وأضاف بايدن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا، وأشار إلى أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن حول الحادثة.

كما أعلن الرئيس أنه أصدر أوامره لتعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدا، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب.

وختم بايدن تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوحدة في البلاد، مشيرا إلى أن التكاتف بين جميع المواطنين الأمريكيين هو السبيل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد دعا بدوره الأمريكيين إلى الوحدة، وحذر من "انتصار الشر".

وأصيب ترامب فجر الأحد برصاصة في إذنه أثناء إلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت مبكر من اليوم هوية الشخص المتورط في محاولة الاغتيال، وهو يُدعى توماس ماثيو كروكس، يبلغ من العمر 20 عامًا، من بلدة بيثيل بارك، بنسلفانيا.

وأشارت السلطات، إلى أن أحد الحاضرين قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة، فيما أكد جهاز الخدمة السرية أنه قتل مطلق النار المشتبه به الذي هاجم ترامب من موقع مرتفع خارج مكان التجمع، وهو معرض مزرعة في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وكان بايدن يقضي إجازة نهاية الأسبوع في ولاية ديلاوير عندما وصل إليه الخبر، إلا أنه قرر العودة إلى البيت الأبيض.