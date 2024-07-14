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نهائي يورو 2024: إسبانيا تتطلع للقب الرابع وإنجلترا تسعى لإنهاء جفاف الألقاب

هاري كين الإنجليزي، إلى اليسار، والإسباني لامين يامال، إلى اليمين
هاري كين الإنجليزي، إلى اليسار، والإسباني لامين يامال، إلى اليمين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تقام المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، اليوم الأحد، تأهباً لواحدة من أكثر مباريات كرة القدم المنتظرة لهذا العام.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً في برلين، حيث ستلعب إنجلترا المباراة النهائية خارج أرضها لأول مرة في تاريخها، مع فرصة إنهاء سلسلة من المباريات بدون ألقاب استمرت 58 عامًا.

وصل فريق ثري ليونز إلى نهائي يورو للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة السابقة على أرضه أمام إيطاليا في عام 2021.

إسبانيا، على العكس من ذلك، لديها الفرصة للفوز بلقب رابع قياسي.

لاعب منتخب إسبانيا خوليو ساليناس، إلى اليسار، يركض نحو منطقة جزاء إنجلترا يطارده غاريث ساوثجيت خلال مباراة إنجلترا وإسبانيا في ربع نهائي يورو96 في ملعب ويمبلي
لاعب منتخب إسبانيا خوليو ساليناس، إلى اليسار، يركض نحو منطقة جزاء إنجلترا يطارده غاريث ساوثجيت خلال مباراة إنجلترا وإسبانيا في ربع نهائي يورو96 في ملعب ويمبليAP/SANTIAGO LYON

يُذكر أن الملعب الأولمبي هو ثاني أكبر ملعب كرة قدم في ألمانيا. تبلغ سعته أكثر من 74000 مقعد، على الرغم من أنه كان يخزن في الأصل ما يصل إلى 100000 شخص.

وسيدير مباراة إنجلترا ضد إسبانيا الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه، الذي سيصبح في سن 35 عامًا أصغر حكم على الإطلاق في نهائي كأس أوروبا.

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