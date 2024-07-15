Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

اليمن: الحوثيون يشنون هجومًا على سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

الحوثيون يطلقون صاروخ مضاد للسفن على سفينة في البحر الأحمر
الحوثيون يطلقون صاروخ مضاد للسفن على سفينة في البحر الأحمر Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  Ekbal Zeinيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

مع اقتراب موعد قدوم حاملة الطائرات الأميركية بغية توفير الأمن لطريق التجارة، شنت جماعة أنصار الله الحوثي هجومًا جديدًا على سفينة نفطية بريطانية اليوم الإثنين.

اعلان

مركزعمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أفاد بأن قبطان السفينة أبلغ عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاث سفن صغيرة قبالة سواحل الحديدة في اليمن.

وأشار القبطان إلى أن الهجوم تم عبر موجتين منفصلتين من الهجمات الصاروخية، بفارق 45 دقيقة تقريبًا، انفجرتا على مقربة من السفينة. فيما أكدت منظمة الملاحة البحرية البريطانية إلى أن السفينة، وجميع أفراد طاقمها بخير.

وفي التفاصيل، ذكر مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن زورقًا صغيرًا "غير مأهول اصطدم بالسفينة مرتين، فيما أطلق الزورقان الآخران المأهولان النار على السفينة". مما دفعها لاتخاذ التدابير اللازمة للحماية الذاتية، قبل إحباطها الهجوم.

الحوثيون تبنوا العملية في بيان بعد ساعات من تنفيذها، وقال المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى السريع إلى أن الهجوم  يأتي ضمن الدفاع عن غزة وفي إطار الرد على الهجمات البريطانية الأميركية على اليمن مؤكدًا أن السفينة البريطانية "أصيبت بشكل مباشر"  

يذكر أن عدد الهجمات الحوثية على السفن تخطى ال 70 هجومًا، لكن شهر يونيو شهد ارتفاعًا غير مسبوق في الهجمات، فقد وصفت السلطات الأميركية الهجوم الذي تعرضت له سفينة حاويات تحمل العلم الأميركي قرب بحر العرب الأسبوع الماضي بأنه "أطول هجوم بحري حتى الساعة".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر

هجوم محتمل للحوثيين في اليمن يستهدف سفينة في خليج عدن

واشنطن تحذر طهران من استمرار عمليات "غير مسبوقة" لنقل الأسلحة إلى الحوثيين

اليمن سفينة البحر الأحمر الحوثيون