اليمن: الحوثيون يشنون هجومًا على سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

مع اقتراب موعد قدوم حاملة الطائرات الأميركية بغية توفير الأمن لطريق التجارة، شنت جماعة أنصار الله الحوثي هجومًا جديدًا على سفينة نفطية بريطانية اليوم الإثنين.

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مركزعمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أفاد بأن قبطان السفينة أبلغ عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاث سفن صغيرة قبالة سواحل الحديدة في اليمن.

وأشار القبطان إلى أن الهجوم تم عبر موجتين منفصلتين من الهجمات الصاروخية، بفارق 45 دقيقة تقريبًا، انفجرتا على مقربة من السفينة. فيما أكدت منظمة الملاحة البحرية البريطانية إلى أن السفينة، وجميع أفراد طاقمها بخير.

وفي التفاصيل، ذكر مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن زورقًا صغيرًا "غير مأهول اصطدم بالسفينة مرتين، فيما أطلق الزورقان الآخران المأهولان النار على السفينة". مما دفعها لاتخاذ التدابير اللازمة للحماية الذاتية، قبل إحباطها الهجوم.

الحوثيون تبنوا العملية في بيان بعد ساعات من تنفيذها، وقال المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى السريع إلى أن الهجوم يأتي ضمن الدفاع عن غزة وفي إطار الرد على الهجمات البريطانية الأميركية على اليمن مؤكدًا أن السفينة البريطانية "أصيبت بشكل مباشر"

يذكر أن عدد الهجمات الحوثية على السفن تخطى ال 70 هجومًا، لكن شهر يونيو شهد ارتفاعًا غير مسبوق في الهجمات، فقد وصفت السلطات الأميركية الهجوم الذي تعرضت له سفينة حاويات تحمل العلم الأميركي قرب بحر العرب الأسبوع الماضي بأنه "أطول هجوم بحري حتى الساعة".