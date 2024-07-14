مؤشرات على تقارب محتمل بين الأسد وأردوغان.. فهل بات التطبيع وشيكًا؟

بقلم: يورونيوز

يبدو أن التقارب بين سوريا وتركيا بات وشيكاً، بعد إشارة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد مؤخراً إلى رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت لأكثر من عقد.

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أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان أمس عن أن إعادة العلاقات مع تركيا يجب أن تُبنى على أساس احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي ومواجهة كل ما يهدد أمن البلدين واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة بينهما.

وأضافت: "مصلحة الدول تبنى على العلاقة السليمة فيما بينها، وللك حرصت سوريا على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت لتحسين العلاقة السورية التركية".

وكان أردوغان قد أعرب عن أمله في ترتيب لقاء مع الأسد قريبًا للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين في عام 2011 مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة والقمع الوحشي الذي مارسته قوات الأمن في سوريا إلى حرب أهلية لا تزال مستمرة.

وفي حديثه في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، يوم الخميس، قال أردوغان إنه دعا الأسد قبل أسبوعين إما للحضور إلى تركيا أو عقد اجتماع في بلد ثالث، وأنه كلف وزير الخارجية التركي بمتابعة الأمر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولات لتطبيع العلاقات بين البلدين، لكن المحاولات السابقة فشلت في كسب الزخم.

المحادثة الأخيرة

تضغط روسيا، التي تعد من أقوى الداعمين لحكومة الأسد والتي تربطها أيضًا علاقات وثيقة مع تركيا، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في ديسمبر 2022، عقد وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي محادثات في موسكو، وهو أول اجتماع على المستوى الوزاري بين الخصمين تركيا وسوريا منذ عام 2011. كما توسطت روسيا في اجتماعات بين مسؤولين سوريين وأتراك العام الماضي.

ومع ذلك، تعثرت المحادثات، وواصل المسؤولون السوريون علناً انتقاد الوجود التركي في شمال غرب سوريا. وقال الأسد في مقابلة تلفزيونية في أغسطس/آب الماضي إن الهدف من مبادرات أردوغان هو "إضفاء الشرعية على الاحتلال التركي في سوريا".

الرئيس السوري بشار الأسد، إلى اليسار، يصافح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع في اسطنبول، تركيا، الأربعاء 16 سبتمبر 2009. Ap Photo/Bulent Kilic, Pool

ما الذي تغيّر؟

يبدو أن روسيا تروج مرة أخرى للمحادثات، لكن هذه المرة، عرض العراق - الذي يشترك في الحدود مع كل من تركيا وسوريا - التوسط، كما فعل سابقًا بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران.

وقال آرون لوند، وهو عضو في معهد سينشري إنترناشيونال، إن العراق ربما اتخذت هذه المبادرة كوسيلة لتحويل الضغط عن تركيا لقمع حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة انفصالية كردية تشن تمردًا ضد تركيا منذ الثمانينيات ولها قواعد في شمال العراق.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "من خلال دفع التقارب مع سوريا، ربما تحاول بغداد خلق شكل من أشكال الانخراط الإيجابي مع الأتراك، وإبعاد خطر التدخل".

كما تغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة مع الحرب في غزة والمخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

ورأى أوزغور أونلوهيسارجيكلي، وهو محلل متخصص في الشأن التركي ومدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن كلا البلدين ربما يشعران بعدم الأمان ويبحثان عن تحالفات جديدة في مواجهة الآثار الإقليمية المحتملة للحرب.

الرئيس السوري بشار الأسد، إلى اليمين، يصافح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي في دمشق، سوريا، السبت 26 أبريل/نيسان 2008. Bassem Tellawi/AP

ما مدى احتمالية التوصل إلى اتفاق؟

يتفق المحللون على أنه من غير المرجح أن تؤدي المحادثات إلى الانسحاب التركي الكامل من شمال غرب سوريا الذي دعت إليه دمشق أو أي تحول كبير آخر على المدى القريب.

يُشير لوند إلى أنه على الرغم من أن مصالح البلدين "تتداخل في الواقع إلى حد كبير"، إلا أن "هناك أيضًا خلافات كبيرة والكثير من الضغينة والمرارة التي يمكن أن تعيق حتى إبرام صفقات على مستوى أدنى".

وأضاف أن كلاً من أردوغان والأسد قد يرغبان أيضاً في انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية، والتي يمكن أن تحدد البصمة الأمريكية المستقبلية في المنطقة، قبل إبرام صفقة كبيرة.

وعلى المدى الطويل، قال لوند: "منطق الوضع يفرض التعاون التركي السوري بشكل ما. ... إنهم جيران. إنهما عالقان مع بعضهما البعض والمأزق الحالي لا يفيدهما".

واعتبر أونلوهيسارجيكلي على أنه من غير المرجح أن تتمخض المحادثات الحالية عن "صفقة كبرى"، لكن الحوار المتزايد قد يؤدي إلى "بعض تدابير بناء الثقة".