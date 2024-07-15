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شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في رفح ويزعم تدمير بنية تحتية لحماس

جنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
جنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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ذكر الجيش، أن قواته استهدفت "خلية إرهابية" وقامت بتدمير عدد من الأنفاق تحت الأرض ومواقع بنية تحتية في المنطقة.

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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد استمرار عملياته العسكرية مستندا إلى معلومات إستخباراتية في مدينة رفح. 

وذكر الجيش، أن قواته استهدفت "خلية إرهابية" وقامت بتدمير عدد من الأنفاق تحت الأرض ومواقع بنية تحتية في المنطقة.

وزعم الجيش الإسرائيلي قتل عدد من المقاتلين الفلسطينيين في اشتباكات قريبة. 

وأعلنت إسرائيل، السبت، أنها استهدفت قائدًا عسكريًا كبيرا في الحركة الإسلامية، في عملية نفذتها جنوب قطاع غزة المكتظ بالسكان، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، بينهم أطفال، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع المنكوب. 

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "أنه لا يوجد تأكيد على مقتل محمد ضيف، القائد العسكري لحماس، ونائبه رافع سلامة، القيادي الثاني في الحركة". 

من جهتها، نفت حركة حماس هذه المزاعم، مؤكدة أن الضيف لم يكن في المنطقة، ووصفت "هذه الادعاءات الكاذبة مجرد محاولة للتغطية على حجم المذبحة المروعة التي ارتكبها الاحتلال". 

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