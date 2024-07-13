إردوغان: ما يحدث في غزة ليس حرباً أو دفاعاً عن النفس بل هو إبادة جماعية

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن "ما يحدث في غزة ليس حرباً أو دفاعاً عن النفس، بل هو إبادة جماعية".

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وأكد الرئيس التركي أنه "ما دامت إسرائيل تسعى لتحقيق أمنها عبر احتلال الأراضي، فلن تتمكن أي دولة في المنطقة بما في ذلك تركيا من الشعور بالأمان".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استنكرت في وقت سابق قتل إسرائيل عشرات المدنيين في المواصي، مؤكدة أن" ما حدث هو حلقة في سلسلة جهود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة".

واستهدف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم خيام النازحين في مخيمات مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة، في ضربات مكثفة أسفرت عن مقتل العشرات بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وزعم الجيش استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بالغارة الجوية التي ضربت المنطقة المكتظة بالنازحين.

وفي ما بعد نفت الحركة الإسلامية هذه المزاعم.

وأكدت حماس في بيان أصدرته، أن "ادعاءات الاحتلال حول استهداف قيادات إنما هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".

وجاء في البيان أن "مجزرة مواصي خان يونس استمرار للإبادة النازية ضد شعبنا، والإدارة الأمريكية شريك مباشر في هذه الجريمة".

وأشارت الحركة إلى أن "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهي منطقة صنفها جيش الاحتلال على أنها مناطق آمنة، ودعا المواطنين للانتقال إليها، حيث استهدفت طائرات ومدفعية ومسيرات الاحتلال بشكل مكثف ومتتال خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل".

وبدوره، اعتبر القيادي في الحركة الفلسطينية سامي أبو زهري، أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف الضيف "كلام فارغ".