النمسا: قرار جديد يلزم طالبي اللجوء بالعمل

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الاثنين، عن قواعد جديدة ستطبق بشكل عام على طالبي اللجوء في النمسا اعتبارًا من الثلاثاء 16 يوليو 2024. وتتضمن حزمة الإجراءات شرط العمل وما يسمى بـ ”كتالوج الواجبات“.

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تعزو الحكومة الهدف من التدابير الجديدة إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا.

سيتمّ إلزام اللاجئين بالقيام بأعمال خيرية لصالح الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، ويمكنهم أيضًا القيام بذلك في الشركات التي لديها ما لا يقل عن 5 عاملين في الخدمة المجتمعية، أو في خدمة التمريض، أو في ملاجئ المشردين أو الخدمة الشتوية.

يقول كارنر: "إذا لم تقم بأي عمل خيري، فسيتم تخفيض مصروف جيبك من 40 إلى 20 يورو. هذه إحدى العواقب الواضحة".

سيكون هناك تغيير كبير آخر يتمثل في ”كتالوج الالتزامات“ لطالبي اللجوء الفيدراليين، اذ يحصل المهاجرون على معلومات حول المبادئ التوجيهية والثقافة والمعايير في النمسا من خلال دورات تدريبية.

وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها آداب السلوك في المجتمع والمساواة والديمقراطية، وكذلك معاداة السامية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا توسيع نطاق ”بطاقة الإعانات“ لطالبي اللجوء في الأيام القليلة القادمة كنوع من الاختبار في النمسا العليا.

ومن المفترض أن يتم تحويل أول مصروف جيب إلى هذه البطاقة هذا الأسبوع.

في الواقع، تُشير الأرقام إلى انخفاض ملحوظ بطلبات اللجوء في النمسا بنسبة 40%.

وقد أشار كارنر إلى أرقام المهاجرين خلال السنتين الماضيتين: في النصف الأول من عام 2022، بلغ عددهم أكثر من 19,000 شخصاً، وفي عام 2023 بلغ 10,000 شخصاً فقط، بينما انخفض في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 303 مهاجراً.

ويستفيد حوالي 34,000 شخص حاليًا من ”نظام الرعاية الأساسية“ في النمسا.