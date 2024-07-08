صحف عبرية: تحالف اليسار المعادي للسامية يحتل فرنسا.. يهود فرنسيون يتحدثون عن لحظة تقشعر لها الأبدان

بقلم: يورونيوز

لقد غزا اليسار المتطرف والمعادي للسامية فرنسا يقول العضو السابق في البرلمان الفرنسي مئير حبيب

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وقد تم انتخاب مئير حبيب أربع مرات متتالية للبرلمان الفرنسي ممثلا عن الدائرة الثامنة.

وبسبب الحرب الإسرائيلية على غزة منذ تسعة أشهر، يبدو أن الدعوات المعادية للسامية ازدادت ضد مئير حبيب، حيث وصفه أحد أعضاء البرلمان من حزب ميلنشون بالخنزير، بل ودفعه بعنف أمام الكاميرات كما تقول صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية.

ويبدو أن لغزة لعناتها أيضا، فحملت صناديق الاقتراع بما لا تشتهي نفس مئير حبيب، فلم يعاد انتخابه في الجمعية الوطنية الليلة الماضية.

مئير حبيب، الذي يمثل الفرنسيين الذين يعيشون في إسرائيل واليونان وتركيا وإيطاليا وغيرها، حصل على دعم هائل تجاوز 85% في مراكز الاقتراع في إسرائيل.

في القدس حصل على 85%، في نتانيا وأشدود: 93%، في إيلات: 98%، في تل أبيب 69%، في حيفا: 76%، بئر السبع 69%، وفي مراكز اقتراع مستوطنات الضفة الغربية 100%. .

وقد وصل مئير حبيب "وكيل حزب الليكود" كما يصفه البعض إلى حائط المبكى في القدس مساء أمس وصلى وابتهل ثم قال: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر خالق العالم على الدعم الهائل. وكما قلت طوال الوقت، لم أولد عضوًا في البرلمان ولن أموت عضوًا في البرلمان - سأواصل كفاحي من أجل قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والحرية، ولسوء الحظ، في ضوء نتائج الانتخابات الليلة، يتزايد القلق على مستقبل فرنسا لقد احتل اليسار المتطرف فرنسا الليلة، وهم يحتفلون بالأعلام الفلسطينية، ولسوء الحظ، أنا قلق للغاية الليلة بشأن مستقبل اليهود في فرنسا" قال مئير حبيب.

من جهته اعرب الفيلسوف الفرنسي اليهودي برنارد هنري ليفي عن قلقه من فوز تحالف اليسار وقال في منشور على منصفة إكس: "بالنسبة للديمقراطيين، هناك الآن خصم رئيسي متمثل في حزب فرنسا الأبية، نتمنى ألا يتصل ماكرون بميلينشون تحت أي ظرف من الظروف، أدعوكم لحث الاشتراكيين الديمقراطيين على فسخ اتفاقهم مع ميلنشون، ويجب إدانته بلا هوادة وجماعته، هؤلاء المتمردين المزعومين الذين يلحقون العار على الجمهورية".

ووصف هنري ليفي بأن فوز تحالف اليسار لحظة تقشعر لها الأبدان، وقال إن اليسار اختطف من قبل ميلنشون على حد تعبيره

"لقد اختطف اليسار من قبل ميلنشون سيئ السمعة، الكراهية للجمهورية على شفتيه، حوله بعض الوجوه التي تجسد معاداة السامية، إنها لحظة تقشعر منها الأبدان ومهمتنا واحدة مواصلة الكفاح ضد هؤلاء الأشخاص". ويحيط به الآن بعض الوجوه الجديدة لمعاداة السامية، إنها لحظة تقشعر لها الأبدان بالفعل، وليس أمامنا الآن سوى المثابرة في النضال ضد هؤلاء الأفراد".

وفي سياق متصل قال الحاخام موشيه سيباغ، حاخام كنيس دي لا فيكتوار، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "يبدو أنه لا مستقبل لليهود في فرنسا"، وأضاف أنه ينصح الشباب الفرنسيين اليهود بالمغادرة إلى إسرائيل على حد تعبيره.