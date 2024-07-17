43 درجة في أثينا.. الحرارة الشديدة في اليونان تدفع السلطات لإغلاق معلم أكروبوليس السياحي

بقلم: يورونيوز

أطلقت السلطات تحذيرات للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات النهار التي تكون فيها الحرارة على أشدها بالإضافة إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء

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أصدرت وزارة الثقافة اليونانية أمرا بإغلاق معلم أكروبوليس السياحي لعدة ساعات وسط النهار فيما حذرت السلطات من موجة حر استثنائية تضرب البلاد وجنوب أوروبا بشكل عام حيث شهدت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا.

ويقول علماء الأرصاد الجوية إن الجو الحارّ الآتي من إفريقيا سوف يستمر في التأثير على ظروف الطقس في اليونان طيلة عدة أيام وحتى الأحد المقبل على الأقل. ومن المرتقب أن يشهد يوما الأربعاء والخميس درجة حرارة قصوى بحدود 43 درجة.

معلم أكروبوليس في العاصمة أثينا أغلق أبوابه من منتصف النهار وحتى الخامسة مساء فيما عمدت السلطات المحلية إلى فتح الأماكن المجهزة بمكيفات الهواء أمام الجمهور.

وقد أطلقت السلطات تحذيرات للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات النهار التي تكون فيها الحرارة على أشدها بالإضافة إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء.

وكان السياح الراغبون في زيارة معبد بارتينون المطل على أكروبوليس قد اصطفوا في طوابير في ساعات الصباح الأولى تجنبا للحرارة الشديدة فيما وزع عناصر الصليب الأحمر زجاجات الماء البارد ومنشورات على من كانوا في طوابير الانتظار.

وقال سائح بريطاني وصل أكروبوليس قبل قرار إغلاقه، إنه وقف في الطابور 10 دقائق فقط لكنها كانت كافية أن يشعر بالحّر.

وإلى جانب درجات الحرارة المرتفعة، هناك الطقس الجاف الذي ساهم في اندلاع حرائق الغابات، حيث يكافح رجاء الحماية المدنية لإطفاء عدة حرائق شبّت في عدة أماكن من اليونان ومنها غابة صنوبر في منطقة كورينث الواقعة جنوب البلاد.