شاهد: موجة الحر غير المسبوقة أفرغت شواطئ كرواتيا من مرتاديها ويتغير المشهد عندما يرخي الليل سدوله

بقلم: يورونيوز

سجلت كرواتيا مؤخرًا ارتفاعًا تاريخيًا في درجة حرارة مياه البحر بلغت 30 درجة مئوية تقريبًا الأسبوع الماضي.

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وصلت درجات الحرارة على اليابسة مؤخرًا إلى 40 درجة مئوية في كرواتيا، ما جعل الناس يتجنبون الذهاب إلى الشاطئ خلال النهار لأن الموجة الحارة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البحر.

لذا، ينتظر السكان والسياح غروب الشمس وانخفاض درجات الحرارة للتوجه إلى الخارج.

إلاّ أن بوادر الانفراج تلوح في الأفق إثر توقعات بانخفاض درجات الحرارة في كرواتيا لتصل إلى 25 و30 درجة مئوية.

يُقدّر عدد السياح الذين يقضون عطلتهم على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا بحوالي 900,000 سائح في الوقت الحالي.

يُذكر أن موجة حارة شديدة تجتاح جزء كبير من جنوب أوروبا، وأغلقت السلطات في اليونان الأكروبوليس الأسبوع الماضي لعدة ساعات.

وتوفي اثنان من رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق في منطقة بازيليكاتا في جنوب إيطاليا، وسط درجات الحرارة الحارقة.