نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين في أول رحلة خارجية منذ أكتوبر ولقاء مرتقب مع بايدن الثلاثاء

بقلم: يورونيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم الثلاثاء، قبل يوم من خطابه المرتقب أمام الكونغرس.

اعلان

يأتي هذا الاجتماع في ظل تعافي الرئيس الأمريكي من إصابته بفيروس كوفيد-19، والتي تم تأكيدها في 17 يوليو/تموز. ومنذ ذلك الحين، كان بايدن يعزل نفسه في منزله بديلاوير.

أفاد مكتب نتنياهو في بيانه أن رئيس الوزراء سيغادر إسرائيل صباح الاثنين، وهذه تعد أول رحلة له خارج البلاد منذ بدء الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ عشرة أشهر.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض يوم السبت أن حالة الرئيس بايدن الصحية في تحسن.

يُتوقع أن تكون الجهود الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ تسعة أشهر على حماس على رأس جدول أعمال زيارة نتنياهو.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إلى أن الجهود الأمريكية للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد اقتربت من "خط النهاية"، لكنه نبه إلى أن هناك بعض القضايا الشائكة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.