شاهد: أمطار غزيرة تضرب شمال اليابان وتسبب فيضانات وانهيارات أرضية

بقلم: يورونيوز

شهد شمال اليابان الخميس أمطاراً غزيرة غير مسبوقة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، أدت إلى تعطيل حركة المرور، وإجلاء السكان، وتسجيل خسائر في الأرواح.

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وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات مبكرة من هطول أمطار غزيرة، في عدة بلديات في محافظتي ياماغاتا وأكيتا.

ونفذت فرق الإنقاذ عمليات واسعة النطاق لإنقاذ العالقين وإجلاء السكان من المناطق المتضررة.

ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السكان في المناطق المتضررة إلى "وضع السلامة أولاً" وتوخي الحذر ومتابعة آخر المعلومات الصادرة عن السلطات بدقة.

وفي مدينة يوزاوا بمحافظة أكيتا، فقد شخص بعد تعرضه لانهيار أرضي في موقع بناء طريق، حسبما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وتوقعت الوكالة هطول ما يصل إلى 20 سنتيمترًا (8 بوصات) إضافية من الأمطار في المنطقة حتى مساء الجمعة، مما دفع السلطات إلى حث السكان على توخي الحذر مبكراً.

في مدينة يوكوتي، قامت فرق الإنقاذ بإجلاء 11 شخصًا من منطقة غمرتها الفيضانات. وفي محافظة ياماغاتا المجاورة، شهدت بلدتا يوزا وساكاتا هطول أمطار تجاوزت 10 سنتيمترات (4 بوصات) في ساعة واحدة.

أعلنت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية عن توقف جزئي لخدمات قطارات ياماغاتا شينكانسن السريعة يوم الخميس.