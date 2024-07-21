قصف إسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة جراء استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة مركزاً للجيش اللبناني عند اطراف بلدة علما الشعب.

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وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بياناً جاء فيه: "بتاريخ 21/7/2024، في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وفيما بعد، أفاد حزب الله عن "استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية رداً على ‌‌‏اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب".

ومنذ الثامن من أكتوبر، أي بعد يوم واحد من تنفيذ حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، تشهد الجبهة الشمالية مواجهات عنيفة بين إسرائيل وحزب الله الذي قرر دخول المعركة بحسب قادته "إسنادا لغزة وللفلسطينيين".

ومنذ بدء التصعيد بين العدوين اللدودين، قتل عسكري لبناني واحد فيما تعرض محيط نقاط للجيش اللبناني لضربات عدة مرات.