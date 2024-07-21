بولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسي

بقلم: يورونيوز

ترغب بولندا في أن يطلق الاتحاد الأوروبي حملة في الولايات المتحدة لتوعية الرأي العام هناك بأهمية العلاقات المشتركة.

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دعت بولندا إلى اتخاذ إجراءات إيجابية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لمواجهة ما تصفه بـ "التضليل" الروسي الذي يهدف إلى دق إسفين بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن.

وجاء في وثيقة، أًعدّت لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بداية الأسبوع: "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ، من الضروري أن نتّخذ بشكل جماعي إجراءات سريعة وقويّة لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي من خلال التواصل الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة" حسبما نقلته وكالة رويترز.

وتضيف الوثيقة: "هذا يعني تكثيف عملية إزالة التضليل، والأهم من ذلك، إزالة التضليل المسبق للمعلومات المضللة الروسية وإطلاق حملات تضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن موقف أوروبا اليوم وفوائد الدبلوماسية والأمن الجماعي والمجتمع المفتوح".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (على اليمين) في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل أواخر يونيو 2024 SVEN KAESTNER/AP2004

وتدّعي صحف بولنديّة أنّ وسائل الإعلام الحكومية الروسية والحسابات الإلكترونية المرتبطة بالكرملين تنشر وتضخّم محتوا مضلّلا عن الهجرة الأمريكية وأمن الحدود وتسيء تقدير تأثير الهجرة وتسلّط الضوء على قصص الجرائم التي يرتكبها المهاجرون وتحذّر من عواقب وخيمة إن لم تتّخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة على حدودها مع المكسيك.

وأعلنت بولندا أنّها كانت هدفًا لمحاولات عديدة من روسيا لزعزعة استقرارها والتّدخل في انتخاباتها بسبب دورها في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وهي مزاعم لطالما رفضتها روسيا.

وقالت صحيفة بولندية، في إشارة إلى إدّعاءات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدات الأوروبية لأوكرانيا أقل بكثير من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة: "يجب أن نطلع الرأي العام الأمريكي على أهمية المساعدات الأوروبية لأوكرانيا وكيف أنّ هذا الجهد يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين".

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، قدّم الاتحاد الأوروبي 107 مليار يورو لأوكرانيا ووافق على تقديم 50 مليار يورو أخرى على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويقدّر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الدعم الأمريكي لأوكرانيا بحوالي 100 مليار يورو.

يذكر أنّ الكرملين صرح بأنّه لن يتدخل في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. كما رفض المزاعم الأمريكية بأنه دبّر حملات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عامي 2016 و2020.