أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتخذ الخطوات الأولى لإنهاء إجراء المادة 7 ضد بولندا، والتي طبقتها لأول مرة في عام 2017.

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استمر الإشراف الخاص منذ عام 2017 على الانتهاكات المنهجية في البلاد للقيم الأساسية والتآكل المستمر لاستقلال القضاء. ونتيجة لذلك، اضطرت بولندا إلى المثول في جلسات استماع منتظمة أمام الدول الأعضاء الأخرى وتفسير تقدمها - أو تراجعها - في هذا المجال.

يشير إعلان المضوضية الذي صدر بشكل غير متوقع يوم الاثنين، إلى أنه لم يعد هناك "خطر واضح لحدوث خرق خطير لسيادة القانون" بناءً على مجموعة من التغييرات التشريعية وغير التشريعية التي اقترحتها بولندا لعكس الاتجاه السلبي.



ولا يزال القرار ينتظر موافقة الدول الأعضاء قبل ان يتم سحبه بشكل رسمي، ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "اليوم يمثل فصلًا جديدًا لبولندا". "إنها نتيجة لعملهم الشاق وجهود الإصلاح الحازمة. إن الاستعادة المستمرة لسيادة القانون في بولندا أمر رائع للشعب البولندي ولاتحادنا ككل".

وتعد هذه الخطوة انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء دونالد تاسك، الذي جعل، عند توليه منصبه العام الماضي، إعادة ضبط العلاقات بين وارسو وبروكسل أولوية قصوى لسلطته التنفيذية المؤيدة لأوروبا.

قدمت حكومة توسك في منتصف فبراير "خطة عمل" من تسعة مشاريع قوانين معدة خصيصًا لاستعادة الاستقلال القضائي من أعلى محكمة في البلاد إلى المحاكم العادية. كما تعهدت بالالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية (ECJ) واحترام أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.

أثمرت هذه المبادرة بسرعة: بحلول أواخر شباط/ فبراير، قامت المفوضية بإلغاء حظر 137 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك التي حرمت منها بولندا بسبب تراجعها الديمقراطي وافتقارها إلى الضمانات القضائية لحماية الشؤون المالية للكتلة.

بحلول نيسان/ أبريل، تلقت وارسو أول دفعة لها بقيمة 6.3 مليار يورو في شكل منح وقروض.

ومع ذلك، تهدف "خطة العمل" إلى تحقيق مكاسب أعلى من المكاسب المالية: فهدفها النهائي هو إنهاء المادة 7 وإعفاء بولندا من السمعة السيئة التي تأتي معها.

البداية

بدأ الصدام بعد وصول حزب "القانون والعدالة"، وهو حزب يميني متشدد ومشكك في أوروبا، إلى السلطة في عام 2015 وأدخل إصلاحات شاملة أعادت ترتيب هيكل المحاكم واختصرت ولاية القضاة الحاليين وعززت التعيينات الصديقة للحزب.

كافحت المفوضية بشدة ضد الإصلاح الشامل، الذي، من وجهة نظرها، أضر بشدة باستقلال بولندا القضائي، وأعاق التطبيق الصحيح للقانون الأوروبي، وترك المستثمرين دون حماية وعرّض التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى للخطر.

في كانون الأول/ ديسمبر 2017، قررت بروكسل أن هناك "خطرًا واضحًا بحدوث خرق خطير لسيادة القانون" في البلاد وأطلقت المادة 7، وهي خيار جذري يمكن أن يؤدي في مرحلته الأخيرة إلى تعليق حقوق التصويت. (لكن هذا لم يحدث أبدًا.)

وقالت اللجنة في ذلك الوقت: "الإصلاحات القضائية في بولندا تعني أن القضاء في البلاد أصبح الآن تحت السيطرة السياسية للأغلبية الحاكمة".

ولكن دون أن يردعها هذا الإجراء، مضت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية قدماً في خططها، وأقرت لاحقاً إصلاحاً مثيراً للجدل مكّن الغرفة التأديبية في المحكمة العليا من معاقبة القضاة وفقاً لمحتوى أحكامهم.

وأطلقت اللجنة إجراءات قانونية أدت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عصيتها بولندا بشكل صارخ. وفي المقابل، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة يومية قدرها مليون يورو، والتي كانت سارية حتى ألغت المحكمة الإصلاح في يونيو 2023.

وصف جاكوب جاراكزفسكي، الباحث في منظمة Democracy Reporting International الذي تابع عن كثب نزاع وارسو وبروكسل، أخبار يوم الاثنين بأنها "جنازة تأخرت كثيرًا للمادة 7" وسلط الضوء على الضعف المتأصل في الإجراء.

وقال جاراشيفسكي ليورونيوز: "بالاعتماد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ومع أقوى عقوبة تتطلب اتفاقًا إجماعيًا بعيد المنال عمليًا في المجلس، لم تصل المادة 7 أبدًا إلى أي مكان وعدت به، وهو ضمان احترام قيم الاتحاد الأوروبي من قبل جميع الدول الأعضاء".