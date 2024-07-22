غزة: الجيش الإسرائيلي يجبر الفلسطينيين بمواصي خان يونس على النزوح مرة أخرى تمهيدا لاجتياحها عسكريا

بقلم: يورونيوز

بعد صدور أمر عسكري، أجبر الجيش الاسرائيلي المئات من النازحين على إخلاء جزء من منطقة المواصي في خان يونس بعد أن تم تحديدها كمنطقة إنسانية.

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يغادر الفلسطينيون المنطقة دون وجهة واضحة كما يقولون. أكثر من مقطع مصور يوثق مشهد الرحيل،على الخواصر تحمل النساء أطفالهن، ممسكات بقليل من الأمتعة، البعض منهن يبكي، وهناك سيدة أغمي عليها بعد تصريحها "هذه المرة السابعة أو الثامنة التي ننزح فيها...خذنا يا رب وريحنا" وسط دوي الانفجارات العالية والدخان مع استمرار القصف الإسرائيلي.

من جهته، برر الجيش الإسرائيلي قراره بالقول إنه يخطط لعملية ضد مقاتلي حماس الذين تمركزوا في المنطقة واستخدموها لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إسرائيل إنها تقدر وجود ما لا يقل عن 1.8 مليون فلسطيني في المنطقة الإنسانية التي تغطي امتداد حوالي 14 كيلومترًا (8.6 ميل) على طول البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن جزءًا كبيرًا من تلك المنطقة مغطى الآن بمخيمات تفتقر إلى المرافق الصحية والطبية، وإلى إمكانية الوصول إلى المساعدات. فالعائلات تعيش فيها وضعًا أقل ما يقال عنه إنه مزرٍ.