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حرب غزة: إسرائيل تقاتل على أكثر من جبهة.. وإعلام عبري يزعم نجاح عملية اغتيال محمد الضيف

دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 289 اليوم الأحد، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي في شن ضرباته المكثفة على مختلف أنحاء القطاع.

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وفي تطور بارز، ذكرت القناة 14 العبرية تلقي تأكيدات بنجاح محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم قريبًا.

وأفادت القناة أن عملية اغتيال ضيف، الذي نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، تم تأكيدها بعد الهجوم الذي استهدف منطقة المواصي بخان يونس قبل حوالي أسبوعين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة المئات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات على جبهة اليمن، حيث نفذت إسرائيل سلسلة غارات على ميناء الحديدة يوم السبت، مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات وتأكيد الحوثيين أن ردهم قادم.

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