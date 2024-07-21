5 متّهمين و1000 نبتة ماريجوانا في قبضة الشرطة الإسبانية

بقلم: يورونيوز

فكّكت الشرطة الإسبانية شبكة إجرامية متخصصة في زرع نبتة الماريجوانا والمتاجرة بها من خلال تهريبها عبر طرود إلى ألمانيا.

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وإثر سلسلة من عمليات التفتيش، تمكّن رجال الأمن من تفكيك شبكة كانت تعمل في مزرعتين للماريخوانا ومركزا متطورا للتّعبئة والتّغليف موزّعة على أربع بلدات في العاصمة مدريد.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص وصادرت أكثر من 1000 نبتة ماريخوانا في عملية تهدف إلى وضع حد لشبكة تهريب دولية.

كانت المجموعة الإجرامية تنتهج نظاما معقّدا في عملها، يشمل مزارع صغيرة منتشرة في جميع أنحاء منطقة مدريد، ممّا وفّر لهم إمدادات مستمرة من المخدرات.

فقد ضبطت الشرطة أيضا، 40 كلغ من براعم الماريجوانا كما صادرت مبلغ 4000 يورو نقداً. وكانت العصابة ترسل هذه النبتة المخدّرة من إسبانيا إلى ألمانيا عبر شركات.

كانت إحدى أكثر السمات اللافتة للنظر في هذه المنظمة الإجرامية، هي طريقة الشحن. فقد استخدم مهرّبو المخدرات طرودًا مختومة بالحرارة أضافوا إليها أجهزة تعقّب سمحت لهم بمراقبة موقع المخدرات في الوقت الحقيقي طوال رحلتها من إسبانيا إلى ألمانيا.

بدأت التحقيقات الأمنيّة في مارس الماضي بعد أن نجحت الشرطة في اعتراض طرد يحتوي على 4 كلغ من براعم الماريجوانا كانت متجهة إلى مدينة دورتموند الألمانية.