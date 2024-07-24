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حرب غزة في يومها الـ 292: انتقادات تطال كامالا هاريس بعد رفضها حضور خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

تصاعد الدخان عقب انفجار في قطاع غزة كما شوهد من جنوب إسرائيل، الثلاثاء 23 يوليو 2024.
تصاعد الدخان عقب انفجار في قطاع غزة كما شوهد من جنوب إسرائيل، الثلاثاء 23 يوليو 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة يومها الـ292، تتواصل مأساة الغزيين وسط العمليات العسكرية الشرسة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي والتوغل البري في مناطق شرق خان يونس.

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في الوقت الذي يمنع فيه الجيش الإسرائيلي النازحين من التحرك بأمان من الشمال إلى الجنوب، بحسب مصادر الدفاع المدني في غزة، تتواصل الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 9785، بينهم 25 حالة جديدة اليوم.

وسط هذا الواقع القاسي، يدفع الأطفال في غزة الثمن الأغلى، مهددين بفقدان طفولتهم في خضم النزوح والخوف المستمر، وفقا للأونروا. 

 

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