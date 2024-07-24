18 قتيلًا جراء احتراق طائرة صغيرة انزلقت في مطار كاتماندو في نيبال

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام محلية أن 18 شخصًا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد تحطم طائرة صغيرة أثناء إقلاعها في كاتماندو،نيبال.

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الطائرة التي كانت في رحلة تجريبية لخطوط ساوريا الجوية كانت تقل اثنين من طاقمها و17 راكبًا بحسب ما قاله المتحدث باسم الشرطة النيبالية.

وأوضح المسؤول أن السلطات انتشلت جميع الجثث الـ 18. فيما قال طبيب في المستشفى أن الناجي الوحيد هو الطيار، الذي نُقل إلى مستشفى كلية كاتماندو الطبية لتلقي العلاج. وأضاف الطبيب أن الناجي يعاني من إصابات في العينين لكنه ليس في أي خطر.

وحتى الآن لم يتضح كيف انزلقت الطائرة، لكن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي، وهو المطار الرئيسي في نيبال للرحلات الدولية والداخلية، حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.