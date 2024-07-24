Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

18 قتيلًا جراء احتراق طائرة صغيرة انزلقت في مطار كاتماندو في نيبال

الدخان يتصاعد من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، نيبال، الأربعاء 24 يوليو 2024. (AP Photo/Agniia Galdanova)
الدخان يتصاعد من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، نيبال، الأربعاء 24 يوليو 2024. (AP Photo/Agniia Galdanova) Copyright Agniia Galdanova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Agniia Galdanova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أفادت وسائل إعلام محلية أن 18 شخصًا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد تحطم طائرة صغيرة أثناء إقلاعها في كاتماندو،نيبال.

اعلان

الطائرة التي كانت في رحلة تجريبية لخطوط ساوريا الجوية كانت تقل اثنين من طاقمها و17 راكبًا بحسب ما قاله المتحدث باسم الشرطة النيبالية.

وأوضح المسؤول أن السلطات انتشلت جميع الجثث الـ 18. فيما قال طبيب في المستشفى أن الناجي الوحيد هو الطيار، الذي نُقل إلى مستشفى كلية كاتماندو الطبية لتلقي العلاج. وأضاف الطبيب أن الناجي يعاني من إصابات في العينين لكنه ليس في أي خطر.

وحتى الآن لم يتضح كيف انزلقت الطائرة، لكن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي، وهو المطار الرئيسي في نيبال للرحلات الدولية والداخلية، حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قبل خطابه امام الكونغرس.. موجة من الاحتجاجات على زيارة نتنياهو وانتقادات من كل الجهات في واشنطن

الرحلات البحرية تستعيد شعبيّتها بعد جائحة كورونا، ولكن بأي ثمن؟

مقتل عشرات الاثيوبيين بينهم نساء وأطفال جرّاء انهيارات طينية أحدثتها الأمطار في جنوب البلاد

تحطم طائرة ضحايا نيبال