قبل خطابه امام الكونغرس.. موجة من الاحتجاجات على زيارة نتنياهو وانتقادات من كل الجهات في واشنطن

بقلم: يورونيوز

أشعل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من التظاهرات في العاصمة الأميركية، كان أبرزها اعتصام أمام مبنى تابع للكونغرس، انتهى بسلسلة من اعتقالات المتظاهرين.

اعلان

نقاش طويل دار حول تبعات زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى واشنطن في مرحلة وصفها البعض بأنها "شديدة الحساسية". فهي الرحلة الأولى التي يسافر فيها نتنياهو منذ اندلاع الحرب. وهي أيضًا الأولى له منذ أن قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى لاعتقاله، ويزيد من حساسيتها لقاءه مع ترامب مع تنحي بايدن عن خوض السباق الرئاسي، فقد أكد عدة محللون إسرائيليون وصحفيون أنها ستكون ذات نتائج "سلبية جدًا" خاصة مع عدم معرفة نتنياهو من سيكون المرشح النهائي في وجه ترامب.

شرطة الكابيتول تحتجز متظاهرين ضد السياسات إسرائيل قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مبنى الكابيتول في واشنطن ( J. Scott Applewhite) AP Photo

وفي هذا السياق، وأمام الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي احتشد المتظاهرون يومي الإثنين والثلاثاء معبرين عن عدم رضاهم عن زيارة نتنياهو، وبعد ظهيرة اليوم الثاني، نظم مئات المتظاهرين احتجاجات في مبنى "كانون" الذي يضم مكاتب أعضاء مجلس النواب. وفيما ردد بعض المحتجين شعارات مناهضة لإسرائيل، عبرت مجموعة أخرى عن دعمها لها، في الوقت الذي كانت تطالب فيه جماعة أخرى بوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن فورًا.

متظاهرون ضد إسرائيل قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مبنى الكابيتول في واشنطن- AP Jose Luis Magana/AP

وتحت إشراف منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، انتشر المتظاهرون الذين كانوا يرتدون قمصانًا حمراء مكتوب عليها "ليس بإسمنا" في قاعة المبنى، وجلسوا على الأرض رافعين اللافتات، صارخين "دعوا غزة تعيش".

وبعد حوالي نصف ساعة من التصفيق والهتاف، أصدر ضباط من شرطة الكابيتول الأمريكي عدة تحذيرات للمتظاهرين، قبل أن يشرعوا في اعتقالهم - حيث قاموا بتقييد أيديهم واقتادوهم واحدًا تلو الآخر.