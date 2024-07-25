شاهد: الأولمبيون الفلسطينيون يحظون باستقبال حار عند وصولهم إلى مطار باريس

بقلم: يورونيوز

بالتصفيق الحار والهدايا والورود، احتفى الفرنسيّون صباح اليوم، بالرياضيّين الأولمبيّين الفلسطينيّين عند وصولهم إلى مطار باريس الرئيسي.

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يأتي وصول الفلسطينيّين إلى باريس، بعد يوم واحد من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي خلال زيارته لواشنطن.

وقد أعلن فيه أنّه سيحقّق "النّصر الكامل" على حماس. ووصف معارضي الحرب في غزة بـ"الحمقى". هذا وقُوبل خطابه اللاّذع باحتجاجات بعض الأمريكيّين.

ويجتمع العالم في باريس في وقت تجتاح فيه العالم الاضطرابات السياسيّة والحروب المتعدّدة والتوتّرات المتصاعدة والهجرة التّاريخية وأزمة المناخ المتفاقمة. وكلّها قضايا برزت إلى صدارة النقاشات في الفترة التي تسبق إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في فرنسا.