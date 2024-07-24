بقلم: يورونيوز

نتنياهو أمام الكونغرس: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ ولن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس

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في مستهل خطابه أمام الكونغرس، ووسط تصفيق حار من المشرعين الحاضرين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن على مفترق تاريخي، في صراع بين الوحشية والتحضر".

وأكد أنه جاء إلى الكونغرس ليؤكد للعالم أن إسرائيل ستنتصر، مشيرًا إلى أن "الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".

واعتبر نتنياهو أن يوم 7 أكتوبر، الذي نفذت فيه حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، هو "يوم سيبقى في التاريخ".

وقدم شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن قائلاً: "أشكر الرئيس بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي.. ولن ننسى أبدًا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل". كما شكر بايدن على "ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة".

أثناء خطابه، تواصلت التصفيقات الحارة لكلام نتنياهو، الذي يخوض حربًا دامية في غزة منذ أشهر، أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وعكس هذا المشهد الدعم الكبير الذي يحظى به بين بعض أعضاء الكونغرس، على الرغم من الاحتجاجات والمقاطعات.

وشكر نتنياهو الدروز على مشاركتهم في الحرب إلى جانب إسرائيل، وأكد أنه لن يرتاح قبل أن يعود كل الرهائن إلى الوطن.

وعن المظاهرات في الولايات المتحدة والخارج الداعمة لفلسطين، قال نتنياهو إن المتظاهرين يرفضون التمييز بين دولة إسرائيل الديمقراطية وحماس الإرهابية، وأشار إلى أن "الكثير من المتظاهرين ضد إسرائيل اختاروا أن يقفوا مع الشر ومع حماس ويجب أن يشعروا بالعار".

ولفت إلى أن المتظاهرين المعادين لإسرائيل يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضًا، معتبرًا أن المتظاهرين أمام الكونغرس أصبحوا لعبة في يد إيران.

وأوضح أن "معاداة السامية هي أقدم أنواع الكراهية وأدت إلى قتل اليهود عبر القرون وإلى الهولوكوست".

وقال نتنياهو إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة، قائلاً "هذا هراء وتلفيق". وزعم أن حركة حماس تقوم بسرقة المساعدات، قائلاً: "سكان غزة يعانون الجوع؛ لأن حماس تسرق المساعدات الغذائية".

وأكد أن إسرائيل، عندما تقاتل حماس وحزب الله والحوثيين، فهي تقاتل إيران. وأضاف أن إسرائيل عندما تتحرك لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية فإنها تحمي نفسها وتحمي الولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو أن الدولة العبرية ستفعل ما عليها فعله لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية، بعد أن أجبرت صواريخ حزب الله الآلاف على الفرار. ورأى أن "النصر يلوح في الأفق وهزيمة حماس ستكون ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني".

وبينما كان نتنياهو يلقي خطابه أمام الكونغرس، احتشد مئات المتظاهرين خارج المجمع في واشنطن، رافعين شعارات تطالب باعتقال رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب في غزة.

وأحاطت حواجز فولاذية عملاقة منذ صباح اليوم مداخل مجمع الكابيتول، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المجمع.

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وذكر موقع "أكسيوس"، أن 128 نائبا ديمقراطيا قاطعوا خطاب نتنياهو في الكونغرس، منهم نحو 100 من مجلس النواب، و28 من مجلس الشيوخ.

وكان الغياب الأبرز لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تتولى منصب رئيسة مجلس الشيوخ. وذكرت أنها ستغيب بسبب رحلة مجدولة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع بايدن وهاريس يوم الخميس، ومع ترامب في مار-آ-لاغو يوم الجمعة.

وظهرت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب في الكونغرس وهي ترفع صورة كتب عليها "مجرم حرب".

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وفي أول تعليق إسرائيلي، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الخطاب، وقال إن رئيس الوزراء تحدث ساعة كاملة دون أن يذكر جملة واحدة بشأن صفقة التبادل.

ووصف خطاب نتنياهو بـ "المشين".