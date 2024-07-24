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أولمبياد باريس: اعتقال طاهٍ روسي للاشتباه بتخطيطه لـ "إثارة الأعمال العدائية"

الشرطة تسير خارج محيط القرية الأولمبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، 23 يوليو 2024، في باريس.
الشرطة تسير خارج محيط القرية الأولمبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، 23 يوليو 2024، في باريس. Copyright AP/Rebecca Blackwell
Copyright AP/Rebecca Blackwell
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على طاهٍ روسي، يوم الأحد، للاشتباه بتخطيطه لأعمال واسعة النطاق من أجل زعزعة الاستقرار خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

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وخلال مداهمة شقته على الضفة اليمنى لنهر السين، يوم الأحد، عثر رجال الشرطة على وثائق يُعتقد أنها مرتبطة بالقوات الخاصة الروسية، وهي جزء من وكالة الأمن الروسية.

ويجري الآن التحقيق مع الرجل بتهمة تبادل معلومات استخباراتية مع قوة أجنبية في محاولة ”لإثارة أعمال عدائية في فرنسا“ وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

يُحكم على الأشخاص المدانين بهذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

استبعد المدعون العامون أن يكون الأمر متعلقًا بالإرهاب، ولكن لم تُعرف أي تفاصيل إضافية عن الخطة المزعومة.

لم يتم الكشف عن اسم المشتبه به الذي يبلغ من العمر 40 عامًا.

يعيش الرجل في فرنسا منذ عام 2010، وقد تم تعقبه خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل السلطات الفرنسية، وفقًا للصحافة المحلية.

وقد تم تدريبه كطاهٍ في باريس بعد مشاركته في برامج الواقع الروسية، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند".

في الشهر الماضي، قال مركز تحليل التهديدات التابع لشركة مايكروسوفت، إن روسيا قد تكون بصدد إعداد ”حملات تضليل خبيثة“ خلال دورة الألعاب الأولمبية  باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاولة لخلق تهديدات كاذبة.

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