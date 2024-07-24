بن غفير يعلن إنهاء الوضع القائم بالمسجد الأقصى ونتنياهو ينفي

بقلم: يورونيوز

دأب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى بشكل شبه دائم ما يستفز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين وبهدف تغيير الوضع القائم منذ عقود في القدس

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قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه صلى في المسجد الأقصى خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي، وأعلن أنه غيّر الوضع القائم الهش في الموقع المشتعل.

”كنت في جبل الهيكل الأسبوع الماضي. صليت في الحرم القدسي الشريف، ونحن نصلي في الحرم القدسي الشريف. أنا في المستوى السياسي، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل"، يقول في خطاب ألقاه في مؤتمر لتشجيع زيارات اليهود للموقع المقدس.

ويؤكد بن غفير في منشور على موقع X في وقت لاحق أن هذا هو موقفه منذ نصف عام.

ويكتب: ”في عهدي، لن يكون هناك تمييز عنصري ضد اليهود، الذين يُمنعون وحدهم من الصلاة... في أقدس مكان للشعب اليهودي“.

ويدعو بن غفير إلى تغيير الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة في الموقع المقدس، وهو أقدس موقع في اليهودية باعتباره الموقع التاريخي للهيكلين، وثالث أقدس مكان بالنسبة للمسلمين، الذين يشيرون إليه باسم المسجد الأقصى أو الحرم القدسي الشريف.

ويسمح الوضع الراهن الذي يحكم المسجد للمسلمين بالصلاة، بينما لا يسمح لغير المسلمين، بمن فيهم اليهود، بالزيارة إلا في أوقات محدودة عبر بوابة واحدة، ولا يسمح لليهود المتدينين بشكل واضح بالسير إلا في طريق محدد مسبقًا بمرافقة الشرطة. وفي حين لا يُسمح لليهود بالصلاة رسمياً، إلا أن الشرطة تتسامح بشكل متزايد مع أداء الطقوس التلمودية.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو على تصريحات الوزير اليميني المتطرف بن غفير على أن الوضع القائم في المسجد الأقصى لم يتغير ولن يتغير.

ويصر الفلسطينيون والمسلمون على أن المسجد الأقصى هو حق خالص لهم، ويرون في ممارسات بن غفير واقتحاماته المتكررة لأكثر الأماكن قدسية وحساسية في المنطقة تدميرا لأي تسوية سياسية مستقبلا.