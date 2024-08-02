يوسف ديكيتش: النجم التركي الذي لفت الأنظار في باريس 2024

بقلم: يورونيوز

برز مطلق النار التركي يوسف ديكيتش كأحد الأسماء البارزة التي لفتت الأنظار وأثارت اهتماماً واسعاً على الإنترنت. بفضل مظهره غير التقليدي وعدم ارتدائه لأدوات الحماية المعتادة، أثبت ديكيتش أن النجاح لا يتطلب بالضرورة التقيّد بالمعايير التقليدية.

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كان ديكيتش، البالغ من العمر 51 عامًا، محط أنظار الجميع عندما تألق في مسابقة الفريق المختلط بمسدس هوائي بطول 10 أمتار. في وقت يعتاد فيه معظم الرماة الأولمبيين على استخدام حماية متقدمة للأذن والعدسات الخاصة التي تساعدهم في تحسين رؤيتهم وتصفية الوهج، قرر ديكيتش أن يسير على نهج غير تقليدي، حيث حضر المنافسة بيد في جيبه، وبلا أي أدوات بصرية إضافية.

رغم ذلك، لم يمنعه هذا الأسلوب الغير تقليدي من تحقيق إنجاز بارز، حيث حصل على الميدالية الفضية إلى جانب شريكته شيفال إيلايدا ترهان، متفوقًا على منافسين آخرين بما في ذلك الثنائي الصربي زورانا أرونوفيتش ودامير ميكيتش الذين حصلوا على الميدالية الذهبية.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة ديكيتش وهو يحضر المنافسة بتلك الوضعية غير المكترثة، ما أثار إعجاب المتابعين وخلق موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. أحد المنشورات الأكثر تداولًا على منصة X جاء فيه: "أرسلت تركيا شابًا يبلغ من العمر 51 عامًا بدون عدسات متخصصة أو غطاء للعين أو حماية للأذن، وحصل على الميدالية الفضية". هذا المنشور حقق ما يقرب من 90 مليون مشاهدة، مما يعكس مدى الإعجاب الذي ناله ديكيتش من الجمهور.

يوسف ديكيتش أثبت أن التفرد في الأسلوب يمكن أن يكون له تأثير كبير، حيث صعد إلى الشهرة في أولمبياد باريس 2024 بفضل إبداعه وروحه المميزة.

لطالما كان يوسف ديكيتش رمزًا للتميز في مجال الرماية، وها هو يعود إلى دائرة الضوء في أولمبياد باريس 2024، مشاركًا في أولمبياده الخامس بعد أن مثل تركيا في 2008 و2012 و2016 و2020. ديكيتش الحائز على العديد من الألقاب في البطولات العالمية والأوروبية يثبت من جديد قدراته الاستثنائية.

بصفته ضابط صف متقاعد من الدرك التركي، يعبّر ديكيتش عن فلسفته في النجاح بثقة، قائلاً: "لم أكن بحاجة إلى معدات خاصة. أنا مطلق النار بالفطرة." كما يردد دائمًا: "النجاح لا يأتي بيديك في جيوبك."

احتفت الحسابات الأولمبية الرسمية بأسلوب ديكيتش المريح في الرماية، وأشادت به كأحد "نجوم رياضة الرماية الذين لم نكن نعلم أننا بحاجة إليهم". وذكرت أيضًا الأداء المميز لكيم ييجي من كوريا الجنوبية الذي لاقى تقديرًا مماثلاً.

في مفارقة مثيرة، لفتت الرامية كيم وييجي الأضواء بأسباب مختلفة تمامًا عن يوسف ديكيتش، رغم أن كليهما نالا شهرة واسعة في أولمبياد باريس 2024. بينما أصبح ديكيتش رمزًا للبساطة المطلقة، أثارت كيم وييجي إعجاب الجماهير بفضل أدواتها الرياضية المتطورة وشخصيتها المفعمة بالحيوية.

حازت كيم، الفائزة بالميدالية الفضية في سباق المسدس الهوائي للسيدات بطول 10 أمتار، على إشادة كبيرة بفضل مظهرها العصري وأدائها اللافت. انتشر مقطع فيديو قديم لها من كأس العالم ISSF 2024 بسرعة كبيرة، حيث أظهرت تواصلًا بصريًا قويًا مع الكاميرا بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي.

لم يمض وقت طويل حتى غمرت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة من المرح، حيث انطلقت ميمات تُظهر كيم وديكيتش كبطليْن بارزين في مجالاتهما. وقد تضمنت هذه الميمات محاكاة ساخرة لأفلام شعبية، ومزاحا حول كيف لا يمكنك استخدام "X" دون رؤية الثنائي البارز.

كما أضاف بعض المستخدمين لمسات طريفة مثل تركيب مكاييل من البيرة والسجائر في الصور الأيقونية لديكيتش، ليظهر وكأنه حضر الألعاب الأولمبية بعد قضاء وقت في الحانة، بينما حاول آخرون تصويره كعميل سري، ما أضفى على أجواء البطولة طابعًا فنيًا ومثيرًا.