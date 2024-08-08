قدرها 100 ألف يورو أسبوعيا.. رئيس وزراء هولندا يواجه غرامة ضخمة إذا لم يغادر مكتبه.. فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

على الحكومة الهولندية الانتقال إلى مقر جديد قبل نهاية شهر أغسطس، وإلا ستكون مطالبة بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو أسبوعيا للبلدية، التي بدورها ترفض منح الحكومة المزيد من الوقت.

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لدى رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف وفريقه الحكومي مهلة حتى نهاية شهر آب/أغسطس الحالي حتى ينتقلوا إلى مبنى حكومي جديد.

وإلا فإن عمدة لاهاي يان فان زانين سيفرض على الحكومة غرامة أسبوعية قدرها 100.000 يورو.

ويتخذ مكتب رئيس الوزراء الهولندي من برج تورينتي مقراُ له. أما وزارة الشؤون العامة فموقعها الحالي هو مجمع بيننهوف.

يشهد المجمع في الوقت الحالي أعمال توسيع للبنية التحتية تزيد من احتمالية وقوع حريق في المبنى.

وترفض البلدية وهي الجهة المخولة بمنح التصاريح إعطاء أي مهلة إضافية للحكومة.

حيث يرى عمدة لاهاي، يان فان زانين، أن الحكومة كانت لديها وقت كافٍ لتنظيم عملية الانتقال خلال فترة رئاسة روته، إذ كانت هذه المسألة معروفة للحكومة منذ 14 عامًا.

وتعليقا على ذلك قال يان فان زانين للصحفيين "أربعة عشر عاماً. إذا كان الأمر بهذه الأهمية، وهو كذلك، فعليكم ترتيب الأمر".

وبحسب وكالة العقارات المركزية، تسعى الحكومة للانتقال، لكنها تواجه صعوبة في ذلك بسبب مشكلة أمنية قائمة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة التي تستخدمها لحفظ أسرار الدولة.