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مهرجان موسيقي في ألمانيا كاد يتحوّل إلى كارثة.. حريق في عجلة دوارة وإصابة 23 شخصًا على الأقل

اندلاع حريق في مهرجان هايفيلد بالقرب من لايبزيغ، ألمانيا، الأحد 18 أغسطس 2024.
اندلاع حريق في مهرجان هايفيلد بالقرب من لايبزيغ، ألمانيا، الأحد 18 أغسطس 2024. Copyright Heiko Rebsch/AP
Copyright Heiko Rebsch/AP
بقلم:  يورونيوز
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أُصيب 23 شخصًا على الأقل، ليلة السبت، إثر اندلاع حريق في عجلة دوارة بمهرجان هايفيلد الموسيقي، قرب مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا.

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وذكرت تقارير أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء الحريق فيما أُصيب شخص آخر بعد سقوطه.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن آخرين، من بينهم مسعفون وأربعة من ضباط الشرطة على الأقل، سيخضعون للفحوصات في المستشفى لاحتمال استنشاقهم للدخان.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن الحريق بدأ بعد اشتعال النيران في عربة وامتد إلى عربة ثانية بحلول الساعة التاسعة مساء، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في الهواء.

اندلاع حريق في مهرجان هايفيلد بالقرب من لايبزيغ، ألمانيا، الأحد 18 أغسطس 2024.
اندلاع حريق في مهرجان هايفيلد بالقرب من لايبزيغ، ألمانيا، الأحد 18 أغسطس 2024. Heiko Rebsch/AP

 ولا تزال السلطات تحقّق في سبب الحريق، في حين لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تقديم أي معلومات محددة عن حالة المصابين.

كما لم يتم تحديد العدد الدقيق للضحايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مشغل العجلة الدوارة إنه لم يكن هناك ركاب يجلسون في العربة التي اندلع فيها الحريق.

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