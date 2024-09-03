حافلة تصطدم بطلاب وأولياء أمورهم أمام مدرسة في الصين: 11 قتيلاً والعديد من الجرحى

بقلم: يورونيوز

أفادت الشرطة بأن حافلة اصطدمت بمجموعة من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مدرسة في شرق الصين صباح يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 13 آخرين.

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ذكرت الشرطة في مقاطعة دونغ بينغ أن الطلاب وأولياء الأمور كانوا متجمعين عند بوابة مدرسة متوسطة في مدينة تايان بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، قبيل الساعة 7:30 صباحًا، وذلك في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت الشرطة أنها احتجزت سائق الحافلة المخصصة لنقل الطلاب وبدأت التحقيق في الحادث.

طلاب يرتدون أقنعة الوجه ويحملون الزهور حدادًا على ضحايا AP/Chinatopix

وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن حالة الآخرين مستقرة. وأوضحت أن الحادث وقع يوم الثلاثاء وهو ثاني أيام العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية في جميع أنحاء الصين. وأضافت أن ستة من أولياء الأمور وخمسة طلاب لقوا مصرعهم.

لم تذكر الشرطة شيئا عن الجهة المسؤولة عن الحافلة، فالعديد من المدارس تتعاقد مع شركات خاصة أو أفراد لتقديم خدمات كهذه.

ذكرى شبيهة سيئة

لطالما كانت سلامة المدارس مشكلة في الصين، ويتضمن ذلك الحافلات المدرسية ذات الحمولة الزائدة والمباني سيئة التصميم. ما دفع الصين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مخاطر النقل عن طريق فرض تفتيش المركبات.

ففي عام 2017، قُتل عشرة أشخاص من بينهم 11 تلميذًا في رياض الأطفال، عندما تحطمت حافلة مدرسية واشتعلت فيها النيران في نفق في مدينة ويهاي بشرق الصين، في مقاطعة شاندونغ ذاتها. قُتل السائق وستة أطفال صينيون وخمسة أطفال من كوريا الجنوبية. ولم يتضح حتى الآن إن كان الحادث متعمدًا أم وقع نتيجة قيادة غير آمنة.

صف مدرسي داخل أحد مدارس الصين AP

كما عانت الصين من حالات عديدة في السنوات الأخيرة من الهجمات على أطفال المدارس، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع في الغالب. ووجد أن المشتبه بهم عمومًا يحملون ضغائن ويسعون إلى الانتقام بشأن شؤون شخصية أو من المجتمع في العموم.