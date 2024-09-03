Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

حافلة تصطدم بطلاب وأولياء أمورهم أمام مدرسة في الصين: 11 قتيلاً والعديد من الجرحى

العلم الصيني في أزقة بكين
العلم الصيني في أزقة بكين Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أفادت الشرطة بأن حافلة اصطدمت بمجموعة من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مدرسة في شرق الصين صباح يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 13 آخرين.

اعلان

ذكرت الشرطة في مقاطعة دونغ بينغ أن الطلاب وأولياء الأمور كانوا متجمعين عند بوابة مدرسة متوسطة في مدينة تايان بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، قبيل الساعة 7:30 صباحًا، وذلك في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت الشرطة أنها احتجزت سائق الحافلة المخصصة لنقل الطلاب وبدأت التحقيق في الحادث.

طلاب يرتدون أقنعة الوجه ويحملون الزهور حدادًا على ضحايا
طلاب يرتدون أقنعة الوجه ويحملون الزهور حدادًا على ضحاياAP/Chinatopix

وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن حالة الآخرين مستقرة. وأوضحت أن الحادث وقع يوم الثلاثاء وهو ثاني أيام العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية في جميع أنحاء الصين. وأضافت أن ستة من أولياء الأمور وخمسة طلاب لقوا مصرعهم. 

لم تذكر الشرطة شيئا عن الجهة المسؤولة عن الحافلة، فالعديد من المدارس تتعاقد مع شركات خاصة أو أفراد لتقديم خدمات كهذه.

ذكرى شبيهة سيئة

لطالما كانت سلامة المدارس مشكلة في الصين، ويتضمن ذلك الحافلات المدرسية ذات الحمولة الزائدة والمباني سيئة التصميم. ما دفع الصين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مخاطر النقل عن طريق فرض تفتيش المركبات.

Related

ففي عام 2017، قُتل عشرة أشخاص من بينهم 11 تلميذًا في رياض الأطفال، عندما تحطمت حافلة مدرسية واشتعلت فيها النيران في نفق في مدينة ويهاي بشرق الصين، في مقاطعة شاندونغ ذاتها. قُتل السائق وستة أطفال صينيون وخمسة أطفال من كوريا الجنوبية. ولم يتضح حتى الآن إن كان الحادث متعمدًا أم وقع نتيجة قيادة غير آمنة.

صف مدرسي داخل أحد مدارس الصين
صف مدرسي داخل أحد مدارس الصينAP

كما عانت الصين من حالات عديدة في السنوات الأخيرة من الهجمات على أطفال المدارس، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع في الغالب. ووجد أن المشتبه بهم عمومًا يحملون ضغائن ويسعون إلى الانتقام بشأن شؤون شخصية أو من المجتمع في العموم.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل 35 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في حادثي حافلتين منفصلين بباكستان

مهرجان موسيقي في ألمانيا كاد يتحوّل إلى كارثة.. حريق في عجلة دوارة وإصابة 23 شخصًا على الأقل

شراهةٌ أم فضول؟ كلبٌ دخل المطبخ فإذا به "يشعل البيت نارا"

شرطة الصين حادث مدارس مدرسة حادث حافلة