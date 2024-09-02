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واشنطن ستعرض مبادرة الفرصة الأخيرة حول غزة وتلوح للجميع.. إن لم تقبلوها سنترك قيادة المفاوضات

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء صحفي
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء صحفي Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تتجدد مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حسب ما قال مسؤولون أمريكيون. ويأتي ذلك أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث ستة رهائن إسرائيليين، بمن فيهم الأمريكي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين.

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تجري الولايات المتحدة محادثات مع الوسطاء مصر وقطر حول ملامح اتفاق نهائي تخطط واشنطن لعرضه على الطرفين في الأسابيع المقبلة. ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الاتفاقية بأنه إما أن تقبله الأطراف أو ترفضه بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وأضاف أنه قد يمثل نهاية المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إذا لم يقبله الطرفان وفقًا للمسؤول ذاته الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الملفات الخاصة والحساسة.

متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في دبي
متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في دبيAP

 وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان العثور على الأسرى الإسرائيليين الستة سيزيد أو يقلل من احتمال توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. وأضافوا أن التفاوض في هذا الملف لا يمكن أن يكون طويلا، وأن هناك ضرورة لإنهائه. وبينوا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانوا يعملون على الاقتراح النهائي للصفقة قبل العثور على الرهائن الستة قتلى في نفق تحت مدينة رفح جنوب غزة، وأن عثور علىهم يعتبرإلحاحا لإتمام الصفقة في المرحلة النهائية التي كانوا قد وصلوا إليها حسب قوله. 

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الإسرائيليين الستة قتلوا قبل وقت قصير من اكتشافهم. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها تقييم مماثل. 

وأمضى بايدن وكبار مساعديه عدة أشهر في محاولة لحمل إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين مقابل أسرى فلسطينيين ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة على أمل أن يمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام ج. بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك من بين أولئك الذين سافروا إلى المنطقة عدة مرات وعملوا مع المفاوضين القطريين والمصريين في محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال الحرب.

أقارب الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة يحتجون بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثناء زيارته إلى تل أبيب
أقارب الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة يحتجون بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثناء زيارته إلى تل أبيبAP

وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية إن قرار حماس بإعدام الأسرى الإسرائيليين في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ”يشكك“ في جدية حماس في المحادثات. وقال المسؤول إن حماس أثبتت تعنتها في مراحل مختلفة من المحادثات، حتى في الوقت الذي قدم فيه المسؤولون الإسرائيليون تنازلات حسب وصفه.

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