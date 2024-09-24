السويد تتهم إيران بإرسال تهديدات للمواطنين على خلفية حرق القرآن

وذكر المدعي العام ماتس ليونغكفيست أن تحقيقًا أوليًا أجرته وكالة الأمن الداخلي السويدية "سابو" أظهر أن "الحرس الثوري الإيراني" هو من نفذ الاختراق. وقال ليونغكفيست: "بما أن منفذي الهجوم يعملون لدى دولة أجنبية، فإن السويد لا تملك شروط الملاحقة القضائية في خارج”

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وبحسب مدير "سابو" فريدريك هالستروم، كانت الغاية من تلك الرسائل "تصوير السويد كدولة معادية للإسلام وإثارة الفتنة".

متظاهر يرمي بيضة على السفارة السويدية في طهران خلال احتجاج على تدنيس المصحف Vahid Salemi/ AP

كما أشار المدعي العام إلى أن وسائل إعلام محلية نشرت تقارير في آب/أغسطس الماضي تتحدث عن تلقي عدد كبير من رسائل التهديد باللغة السويدية، حيث حذرت محرقي القرآن وصفتهم بأنهم "شياطين".

من جهته، صرّح وزير العدل غونار سترومر لوكالة الأنباء السويدية بأن هدف إيران من هذا العمل هو زعزعة استقرار السويد.