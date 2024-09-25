لكل الأشياء الجميلة نهاية.. المدافع الفرنسي رفاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم

وكان فاران، الذي لعب سابقًا في نادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أصيب بشكل بليغ في الركبة بعد عشرين دقيقة من دخوله أول مباراة رسمية له مع نادي كومو في كأس إيطاليا، عقب انتقاله إليه بعقد حر في الصيف، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في الدوري.

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وأشار فاران، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 وبطولة دوري الأمم الأوروبية في 2021، إلى متابعيه أنه يعتزم الاستمرار مع النادي الإيطالي "لكن من دون استخدام قدمي وواقيات الساق، وهذا أمر أتشوق لمشاركته معكم قريبًا". كما نشر فاران على حسابه مقطع فيديو نوستالجي يختصر مسيرته المهنية وكتب "شكرًا كرة القدم".

وخلال مسيرته، توج المدافع الفرنسي بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، محققًا ثلاثة ألقاب دوري و11 لقبًا آخر.

ومع مانشستر يونايتد، حصل على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقد ودعه نادي ريال مدريد بمنشور على الموقع الالكتروني وامتدحه بوصفه لاعبًا لا ينسى.