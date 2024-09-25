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لكل الأشياء الجميلة نهاية.. المدافع الفرنسي رفاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم

لاعب مانشستر يونايتد رافائيل فاران يحتفل بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي في لندن
لاعب مانشستر يونايتد رافائيل فاران يحتفل بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي في لندن حقوق النشر  Ian Walton/AP.
حقوق النشر Ian Walton/AP.
بقلم: يورونيوز
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أعلن المدافع الفرنسي رفاييل فاران اعتزاله كرة القدم عن عمر 31 عامًا بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها. وكتب فاران عبر حسابه على إنستغرام: يقال إن لكل الأشياء الجميلة نهاية، لقد سقطت ونهضت ألف مرة، هذه المرة حان الوقت للاعتزال بعد آخر مباراة فزت فيها بكأس في ويمبلي".

وكان فاران، الذي لعب سابقًا في نادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أصيب بشكل بليغ في الركبة بعد عشرين دقيقة من دخوله أول مباراة رسمية له مع نادي كومو في كأس إيطاليا، عقب انتقاله إليه بعقد حر في الصيف، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في الدوري.

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وأشار فاران، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 وبطولة دوري الأمم الأوروبية في 2021، إلى متابعيه أنه يعتزم الاستمرار مع النادي الإيطالي "لكن من دون استخدام قدمي وواقيات الساق، وهذا أمر أتشوق لمشاركته معكم قريبًا". كما نشر فاران على حسابه مقطع فيديو نوستالجي يختصر مسيرته المهنية وكتب "شكرًا كرة القدم".

منشور اعتزال اللاعب رافاييل فاران

وخلال مسيرته، توج المدافع الفرنسي بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، محققًا ثلاثة ألقاب دوري و11 لقبًا آخر.

ومع مانشستر يونايتد، حصل على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقد ودعه نادي ريال مدريد بمنشور على الموقع الالكتروني وامتدحه بوصفه لاعبًا لا ينسى.

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