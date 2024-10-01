8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافا

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجمين، اللذين يُعتقد أنهما شخصان، قُتلا على يد الشرطة المتواجدين في المكان. وفيما لم تُحدد هويتهما بعد، أوضحت التحقيقات الأولية أن المهاجمين أطلقا النار باتجاه القطار الخفيف.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموقع الثاني للهجوم كان كنيساً في شارع غزة بتل أبيب، ولكن تبين لاحقاً أنه لم يشهد أي إطلاق نار، حيث تم نقل بعض المصابين إليه لتلقي العلاج.

يأتي هذا الهجوم في وقت أطلقت فيها إيران صورايخ باتجاه إسرائيل، حيثُ أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عملية عسكرية تستهدف "أهدافًا عسكرية مهمة" في إسرائيل.