8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافا

أشخاص يتجمعون في موقع الانفجار المميت في تل أبيب، إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة 19 يوليو 2024
أشخاص يتجمعون في موقع الانفجار المميت في تل أبيب، إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة 19 يوليو 2024 حقوق النشر  Erik Marmor/AP
حقوق النشر Erik Marmor/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
تعرّضت مدينة يافا، مساء اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالة بعض المصابين بالخطيرة. وقع الهجوم في محطة للقطار الخفيف بشارع "شديروت يروشاليم"، بينما أفادت مصادر أن الهجوم استهدف موقعين، أحدهما هو المحطة المذكورة.

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجمين، اللذين يُعتقد أنهما شخصان، قُتلا على يد الشرطة المتواجدين في المكان. وفيما لم تُحدد هويتهما بعد، أوضحت التحقيقات الأولية أن المهاجمين أطلقا النار باتجاه القطار الخفيف.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموقع الثاني للهجوم كان كنيساً في شارع غزة بتل أبيب، ولكن تبين لاحقاً أنه لم يشهد أي إطلاق نار، حيث تم نقل بعض المصابين إليه لتلقي العلاج.

يأتي هذا الهجوم في وقت أطلقت فيها إيران صورايخ باتجاه إسرائيل، حيثُ أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عملية عسكرية تستهدف "أهدافًا عسكرية مهمة" في إسرائيل.

