فيديو. لليوم الثالث على التوالي.. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جديدة على لبنان وحزب الله يرد

وقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس وزرائه بأن الهدف من هذه الضغوط العسكرية هو فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة.

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وحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت هذه الهجمات عن مقتلأكثر من 500 شخص مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

في المقابل، نفذ حزب الله عمليات عسكرية يوم الثلاثاء، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة "عتليت"، بالإضافة إلى قاعدة "دادو" التي تعد مقر قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي. كما شملت الهجمات قاعدة "شمشون".