هل تحتضن بكين مشروعا لموسكو لإنتاج الطائرات المسيرة في خضم الحرب الروسية الأوكرانية؟

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقرير يفيد بأن روسيا لديها مشروع سري في الصين يتعلق بطائرات مسيرة، وأشار إلى أن هذا يوحي بأن شركة صينية تقدم مساعدات قاتلة لشركة روسية خاضعة لعقوبات أمريكية.

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وقال المتحدث إن البيت الأبيض لم يطلع على أي شيء يشير إلى أن الحكومة الصينية كانت على علم بهذه الصفقات، لكن الصين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات مميتة لروسيا لاستخدامها من قبل جيشها حسب قوله.

الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض Patrick Semansky/AP

وكان أحد الباحثين أوضح أن بكين لن تقدم المساعدة لموسكو في مجال إنتاج الأسلحة خوفًا من العقوبات الدولية المحتملة. من ناحية أخرى، أشار باحث آخر إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن ليست كافية لتأكيد أو نفي وجود هذا التعاون.

قال مصدران من وكالة استخبارات أوروبية، إن روسيا تؤسس برنامج أسلحة في الصين بهدف تطوير وإنتاج طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وطورت شركة (IEMZ Kupol) نموذجا جديدا من الطائرات المسيرة يسمى غاربيا-3 (G-3) في الصين واختبرته بمساعدة متخصصين. وأوضح تقرير أرسلته كوبول إلى وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا العام عمل نموذج الطائرة المسيرة، وفقا لإحدى الوثائق.

ويذكر أن (IEMZ Kupol) شركة تابعة لشركة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة "Almaz-Antey".

وقالت "كوبول" لوزارة الدفاع الروسية لاحقا إنها استطاعت إنتاج طائرات مسيرة، بما في ذلك G3 على نطاق واسع في مصنع في الصين لتمكين نشر الأسلحة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على علم بمثل هذا المشروع، مضيفة أن بكين لديها تدابير مراقبة صارمة على تصدير الطائرات المسيرة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ينظر إلى الطائرات المسيرة خلال زيارته لمركز التكنولوجيا الخاص في سانت بطرسبرغ بروسيا Valeriy Sharifulin/AP

وقال فابيان هينز الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية- وهو مركز أبحاث دفاعي مقره لندن- إن قيام الصين بتسليم طائرات مسيرة إلى روسيا سيكون تطوراً كبيراً، في حال تأكيد ذلك.

في المقابل، قال صامويل بينديت وهو زميل مساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) - وهو مركز أبحاث مقره واشنطن- لوكالة رويترز، إن بكين ستتردد في فتح باب على نفسها أمام العقوبات الدولية لمساعدتها روسيا. وأضاف أن هناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات لإثبات موضوع أن الصين تلعب دور المضيف لإنتاج الطائرات العسكرية الروسية المسيرة.