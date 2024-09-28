Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الولايات المتحدة: إعصار هيلين يتحول إلى عاصفة استوائية ويخلف دمارا واسعا في ولاية جورجيا

فيرا كيلي، من تالاهاسي، تستلقي على سرير نقال بعد إجلائها إلى ملجأ من الإعصار مع أحفادها وأحفاد أحفادها، في مدرسة فيرفيو المتوسطة، ليون، فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر 2024
فيرا كيلي، من تالاهاسي، تستلقي على سرير نقال بعد إجلائها إلى ملجأ من الإعصار مع أحفادها وأحفاد أحفادها، في مدرسة فيرفيو المتوسطة، ليون، فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر 2024 حقوق النشر  Gerald Herbert/AP
حقوق النشر Gerald Herbert/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تراجعت قوة إعصار هيلين إلى عاصفة استوائية صباح يوم الجمعة، حيث عانت الولايات المتحدة من أضرار جسيمة عقب اجتياح الإعصار لفلوريدا قبل انتقاله إلى ولاية جورجيا.

اعلان

وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، فإن قوة الرياح وصلت إلى 110 كيلومتر في الساعة، وكانت تتحرك شمالًا بسرعة 48 كيلومترًا في الساعة.

وقد وصل إعصار هيلين إلى في شمال غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة، تصحبه رياح قوية بلغت 225 كيلومتراً في الساعة عند وصوله قرب مصب نهر أوسيلا. ووفقًا للمسؤولين، فقد أسفر الإعصار عن وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، حيث توفي أحدهم بسبب سقوط لافتة على سيارته، فيما أُعلن عن حالتي وفاة أخريين في ولاية جورجيا.

إعصار هيلين في خليج المكسيك يتحرك نحو فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر/أيلول 2024
إعصار هيلين في خليج المكسيك يتحرك نحو فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر/أيلول 2024 AP
في فالدوسا، بولاية جورجيا، حيث تأثرت المنطقة بشدة، تجمع العديد من السكان في فندق محلي بعد انقطاع الكهرباء. قال أحد المواطنين الذي كان برفقة زوجته وطفلته، إنه غادر هو وعائلته غرفتهم في الطابق العلوي خوفا من سقوط الأشجار عليهم: "سمعنا بعض الضجيج، ولم نرَ شيئًا في البداية. بعد فترة، زادت شدة الرياح، لذا قررنا المغادرة".

أصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرات من رياح شديدة تصل إلى 185 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق. وقد عانى أكثر من 1.2 مليون منزل وشركة من انقطاع الكهرباء في فلوريدا، بالإضافة إلى أكثر من 190,000 في جورجيا و30,000 في ولاية كارولاينا. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات.

شوارع غمرتها المياه بعد إعصار هيلين في ماديرا بيتش، فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر/أيلول 2024
شوارع غمرتها المياه بعد إعصار هيلين في ماديرا بيتش، فلوريدا، الخميس، 26 سبتمبر/أيلول 2024 Max Chesnes/Tampa Bay Times

هيلين هو الإعصار الثالث الذي يضرب فالدوسا في مدة تتجاوز السنة بقليل. ففي أغسطس الماضي، تسبب إعصار ديبي في انقطاع الكهرباء عن الآلاف، بينما ألحق إعصار إيداليا ضررًا بنحو 1000 منزل في المنطقة العام الماضي.

تحذر الأرصاد الجوية من مخاطر الفيضانات، حيث من المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار 36 سنتيمترًا في بعض المناطق، مما يهيئ الظروف لحدوث فيضانات قد تكون الأسوأ منذ قرن. كما صدرت تحذيرات من إمكانية حدوث أعاصير أخرى في ولاية فيرجينيا، مع توقع استمرار العواصف القوية حتى صباح الجمعة.

كامرين فريك، إلى اليسار، وجيليان ستيرنيك، وكلاهما يبلغان من العمر 22 عامًا، يمسكان بأيدي بعضهما البعض على طول شارع بايشور بوليفارد يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في تامبا، فلوريدا
كامرين فريك، إلى اليسار، وجيليان ستيرنيك، وكلاهما يبلغان من العمر 22 عامًا، يمسكان بأيدي بعضهما البعض على طول شارع بايشور بوليفارد يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في تامبا، فلوريدا Jefferee Woo/Tampa Bay Times

وعقب صدور التحذيرات من تلك العواصف، بدأ السكان في إخلاء المناطق المهددة، كما أُلغيت الدروس في المدارس والجامعات، وأغلقت المطارات في تامبا وتالاهاسي وكلير ووتر، مما أدى إلى موجة من إلغاء الرحلات في جميع أنحاء فلوريدا.

إعصار هيلين هو الإعصار الثامن الذي يتم تسجيله خلال موسم أعاصير الأطلسي لهذا العام حيث يُتوقع السلطات أن يكون فوق المعدل نتيجة للارتفاع القياسي في درجات حرارة المحيطات.

المصادر الإضافية • أب

شارك هذا المقال محادثة

