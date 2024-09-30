روسيا تستهدف 11 موقعا أوكرانيا بالطائرات المسيرة.. وتسجل أعلى عدد من الهجمات في شهر واحد

وقد سُمع في كييف دويّ انفجارات متعددة وإطلاق نار من مدافع رشاشة، واستمر ذلك طول الليل، وصدت الدفاعات الجوية للعاصمة الأوكرانية هجومًا بطائرة بدون طيار.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في كييف أو في أي مكان آخر، على الرغم من اشتعال النيران في "البنية التحتية الحيوية" في منطقة ميكولايف الجنوبية، حسبما قال حاكم الولاية فيتالي كيم، دون أن يخوض في التفاصيل.

وبذلك يكون شهر أيلول/ سبتمبر وحده قد شهد إطلاق أكثر من 1300 طائرة من دون طيار من طراز "شاهد"، على أوكرانيا. وهو أعلى عدد من هجمات الطائرات المسيرة في شهر واحد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد أن هاجمت روسيا المدينة بقنابل موجهة أثناء الليل في زاباروجيا AP

يذكر أن أوكرانيا طورت جيلًا جديدًا من الطائرات من دون طيار، للعمل في ساحة المعركة من أجل تحقيق ضربات بعيدة المدى في العمق الروسي. وقال مسؤولون روس إن أكثر من 100 طائرة من دون طيار أوكرانية قد أسقطت فوق روسيا يوم الأحد.