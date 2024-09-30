Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

روسيا تستهدف 11 موقعا أوكرانيا بالطائرات المسيرة.. وتسجل أعلى عدد من الهجمات في شهر واحد

جندي أوكراني يطلق النار بالمدفعية تجاه مواقع روسية على خط المواجهة تجاه منطقة دونيتسك في أوكرانيا
جندي أوكراني يطلق النار بالمدفعية تجاه مواقع روسية على خط المواجهة تجاه منطقة دونيتسك في أوكرانيا حقوق النشر  Evgeniy Maloletka/AP
حقوق النشر Evgeniy Maloletka/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

قالت القوات الجوية الأوكرانية يوم الاثنين إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار على 11 منطقة في أوكرانيا، في الليلة الثالثة والثلاثين على التوالي من الهجمات الجوية عند خط القتال بين الطرفين. وحققت روسيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الهجمات الشهرية التي تسخدم فيها طائرات من دون طيار.

وقد سُمع في كييف دويّ انفجارات متعددة وإطلاق نار من مدافع رشاشة، واستمر ذلك طول الليل، وصدت الدفاعات الجوية للعاصمة الأوكرانية هجومًا بطائرة بدون طيار.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في كييف أو في أي مكان آخر، على الرغم من اشتعال النيران في "البنية التحتية الحيوية" في منطقة ميكولايف الجنوبية، حسبما قال حاكم الولاية فيتالي كيم، دون أن يخوض في التفاصيل.

Related

وبذلك يكون شهر أيلول/ سبتمبر وحده قد شهد إطلاق أكثر من 1300 طائرة من دون طيار من طراز "شاهد"، على أوكرانيا. وهو أعلى عدد من هجمات الطائرات المسيرة في شهر واحد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد أن هاجمت روسيا المدينة بقنابل موجهة أثناء الليل في زاباروجيا
رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد أن هاجمت روسيا المدينة بقنابل موجهة أثناء الليل في زاباروجيا AP

يذكر أن أوكرانيا طورت جيلًا جديدًا من الطائرات من دون طيار، للعمل في ساحة المعركة من أجل تحقيق ضربات بعيدة المدى في العمق الروسي. وقال مسؤولون روس إن أكثر من 100 طائرة من دون طيار أوكرانية قد أسقطت فوق روسيا يوم الأحد.

المصادر الإضافية • أ ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

الناتو يفتح ذراعيه لأوكرانيا: ”خطوات ملموسة“ قريباً بشأن انضمامها إلى الحلف

مقتل ستة أشخاص في قصف روسي استهدف سوقا شعبية في خيرسون الأوكرانية

مكوّنات غربية في الأسلحة الروسية... زيلينسكي يكشف تفاصيل الهجوم الواسع الذي استهدف بلاده فجر الأحد