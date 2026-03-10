اليوم الـ11 من الحرب: قصف متواصل على إيران ولبنان.. والصواريخ تضرب إسرائيل

من جانبه، رفض الحرس الثوري الإيراني هذه التصريحات، واعتبر أن الحديث عن إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية غير دقيق، مؤكدًا أن طهران ستحدد مسار نهاية المواجهة. وأضاف أن استقرار المنطقة يرتبط بأمن جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك قدرات صاروخية متطورة يمكن استخدامها عند الحاجة.

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وفي ظل هذه التصريحات المتبادلة، تستمر الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على مدن ومواقع داخل إيران. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران.

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. وفي الوقت نفسه، دعت وزارة الصحة اللبنانية الجهات الدولية إلى التدخل لوقف ما قالت إنها استهدافات طالت فرق الإنقاذ والإسعاف.

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