اليوم الـ11 من الحرب: قصف متواصل على إيران ولبنان.. والصواريخ تضرب إسرائيل

مع دخول المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى يومها الحادي عشر، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من أي خطوة قد تؤدي إلى تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء قد يواجه برد قوي.
من جانبه، رفض الحرس الثوري الإيراني هذه التصريحات، واعتبر أن الحديث عن إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية غير دقيق، مؤكدًا أن طهران ستحدد مسار نهاية المواجهة. وأضاف أن استقرار المنطقة يرتبط بأمن جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك قدرات صاروخية متطورة يمكن استخدامها عند الحاجة.
وفي ظل هذه التصريحات المتبادلة، تستمر الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على مدن ومواقع داخل إيران. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران.
وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. وفي الوقت نفسه، دعت وزارة الصحة اللبنانية الجهات الدولية إلى التدخل لوقف ما قالت إنها استهدافات طالت فرق الإنقاذ والإسعاف.
تابعوا تطورات الحرب في الشرق الأوسط
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البث المباشر انتهى
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة وسط إسرائيل
ويتكوف: عراقجي شرع في الصراخ خلال جلسة التفاوض الأخيرة ولم نشعر بأنه يمتلك سلطة اتخاذ القرار
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شرع في الصراخ خلال جلسة التفاوض الأخيرة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي عرض حينها أخذ استراحة قصيرة للتنسيق مع فريقه.
وأضاف ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن الوفد الأميركي لم يشعر أبدا بأن عراقجي يمتلك سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه لم يبد استعدادا لممارسة تلك السلطة خلال المحادثات.
وأوضح أن الولايات المتحدة عقدت ست جولات من المفاوضات مع الإيرانيين قبل العمل العسكري، مشيرا إلى أنهم كانوا يزعمون استعدادهم لتقديم تنازلات، من دون تقديم دليل ملموس على ذلك.
كما كشف ويتكوف أن زيارته المرتقبة إلى إسرائيل لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد، مضيفا أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى نقاش، من بينها الملفان الإيراني واللبناني.
الرئاسة الفرنسية: مجموعة السبع تعقد الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو بشأن الحرب في الشرق الأوسط
يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عند الساعة 15,00 (14,00 ت غ) اجتماعا لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بشأن "التداعيات الاقتصادية" للحرب في إيران، لا سيما "الوضع في مجال الطاقة" و"إجراءات احتوائها"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
وأشار الإليزيه إلى أن الاجتماع "سيكون المناقشة الأولى لأعضاء مجموعة السبع لهذه المسألة. فمسألة التنسيق الاقتصادي أساسية للاستجابة الفاعلة والمفيدة للوضع"، علما بأن فرنسا تتولى هذا العام رئاسة المجموعة.
"فايننشال تايمز" عن مصادر: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال لإفساح المجال أمام محادثات
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر أن إسرائيل رفضت طلبا لبنانيا بوقف القتال لإتاحة المجال أمام إجراء محادثات.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، والى هدنة توقف الهجمات الاسرائيلية على بلاده وتجنبها الانزلاق الى صراع جديد في الشرق الاوسط.
الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوما واسع النطاق على طهران
צה"ל החל בגל תקיפות נרחב בטהרן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026
צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן
حزب الله: تصدّينا بالمدفعية لقوة إسرائيلية تقدّمت في محيط بلدة عيترون أعقبها اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة
الحرس الثوري الإيراني: إنجازات الولايات المتحدة في المنطقة خلال 70 عاماً تبخّرت في أقل من 11 يوماً والحرب مستمرة
إيران تتهم الأمم المتحدة بـ "تجاهل" مقتل أربعة من دبلوماسييها بضربة إسرائيلية في لبنان
اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي بـ"تجاهل" مقتل أربعة من دبلوماسييها بضربة إسرائيلية على فندق في بيروت، معتبرا أنها "جريمة حرب".
وقال إيرواني إن "المجلس يتجاهل هذا الانتهاك الخطير رغم أن مسؤوليته الرئيسية بموجب شرعة الأمم المتحدة هي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن الأربعة هم من الدبلوماسيين، في حين كان الجيش الإسرائيلي قال إنهم من الحرس الثوري.
الجيش الإسرائيلي: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية
قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن نحو نصف الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل تحتوي على ذخائر عنقودية، ما يشكل خطراً إضافياً على السكان.
وقال مسؤول عسكري في تصريحات شاركتها وزارة الدفاع: "حوالى 50 في المئة من الصواريخ الإيرانية التي تُطلق نحو إسرائيل تحمل رؤوساً حربية عنقودية تتشظى في الجو إلى قنابل أصغر، ما يخلق مخاطر إضافية من حطام متساقط".
واوضح المسؤول أن "نطاق التأثير يبلغ نحو عشرة كيلومترات. ورغم أن هذه الذخائر تحتوي على مواد متفجرة أقل من الصاروخ، فإن تأثيرها قد يكون مميتاً".
سماع سلسلة انفجارات جديدة في طهران
سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" سلسلة انفجارات جديدة في طهران مساء الثلاثاء، في اليوم الحادي عشر من الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.
ودوت هذه الانفجارات في شمال العاصمة الإيرانية وغربها، بعدما هزتها انفجارات في وقت سابق الثلاثاء. ولم تعرف حتى الآن الاهداف التي طاولها القصف.
عراقجي يدعو في اتصال مع غوتيريش الأمم المتحدة لإدانة "العدوان" على إيران
أبلغ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي الثلاثاء بأن طهران تتوقع من المنظمة أن تدين "العدوان" الأميركي الإسرائيلي عليها، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم".
ونقلت عن عراقجي إشارته الى "مسؤوليات منظمة الأمم المتحدة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين"، والى "التطلع الجاد لحكومة وشعب إيران من الأمين العام ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ مواقف أكثر قوة ومسؤولية في الإدانة الصريحة للعدوان والجرائم المرتكبة".
وحذّر من أن "الصمت أو الردود غير الكافية تجاه مثل هذه الأعمال قد يمهد لاستمرار عدم الاستقرار وتصاعد التوترات في المنطقة".
ترامب يحذر من تداعيات عسكرية خطيرة إن اقدمت إيران على تفخيخ مضيق هرمز
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الثلاثاء، بتداعيات خطيرة في حال وضعت ألغاما بحرية في مضيق هرمز، بعدما توعّدت الجمهورية الإسلامية بمنع أي صادرات للنفط عبره طالما استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.
وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال: "في حال وُضعت ألغام لأي سبب، ولم تتم إزالتها على الفور، ستكون التداعيات العسكرية على إيران على مستوى غير مسبوق".
"التايمز": قاذفات "بي-1" الأميركية أقلعت لتنفيذ مهمتها من قاعدة فيرفورد في بريطانيا
إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس
أعلنت مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية رصد "عشرات من عمليات الاختراق الإيرانية لكاميرات المراقبة لأغراض التجسس" منذ بداية الهجوم على الجمهورية الإسلامية، داعية الجمهور إلى توخي الحذر.
وقالت هيئة "سايبر إسرائيل" عبر منصة "إكس": "تعمل المديرية على تنبيه مئات مالكي الكاميرات، وتدعو الجمهور إلى تغيير كلمات المرور وتحديث البرامج لمنع أي مخاطر أمنية، سواء كانت على مستوى الدولة أو شخصية".
وشهدت الهجمات السيبرانية المتبادلة بين إيران وإسرائيل تزايدا في السنوات الأخيرة، في إطار حرب خفية بين الطرفين بلغت ذروتها بمواجهة مفتوحة في حزيران/يونيو الماضي، ثم مجدداً في 28 شباط/فبراير.
رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف لإطلاق النار
أكد رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى الى وقف لإطلاق النار في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.
وقال قاليباف في منشور بالانكليزية على منصة "إكس": "نحن بالتأكيد لا نسعى الى وقف لإطلاق النار. ينبغي على المعتدي أن ينال العقاب ويتلقى درسا يردعه عن مهاجمة إيران مجددا". أضاف "دأب الكيان الصهيوني على تكريس حلقة خبيثة ومتكررة من حرب، ثم مفاوضات، ثم وقف لإطلاق النار، ثم حرب من جديد.. سنكسر هذه الحلقة".
1/ Certainly we aren't seeking a ceasefire. We believe the aggressor must be punished and taught a lesson that will deter them from attacking Iran again.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 10, 2026
البنتاغون: إصابة نحو 140 من الطواقم العسكرية الأميركية في حرب ايران
أفاد البنتاغون، الثلاثاء، بأن نحو 140 عنصرا من الطواقم العسكرية الاميركية أصيبوا في هجمات منذ بدء الحرب على إيران.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن "القسم الاكبر من هذه الاصابات كان طفيفا، وعاد نحو 108 عناصر الى الخدمة".
وأضاف ان "ثمانية عناصر اصيبوا بجروح بالغة ويتلقون أقصى درجة من العناية الطبية".
عراقجي: المسؤولون الأميركيون ينشرون أخبارا كاذبة للتلاعب بالأسواق وهذا لن يحميهم من التضخم
U.S. officials are posting fake news to manipulate markets. It won't protect them from inflationary tsunami they've imposed on Americans.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 10, 2026
Markets are facing biggest shortfall in HISTORY: bigger than Arab Oil Embargo, Iran's Islamic Revolution and the Kuwait invasion COMBINED. pic.twitter.com/PljGSY3w5K
البيت الأبيض: البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز
أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، بعدما أعلن وزير الطاقة كريس رايت هذه الخطوة، قبل أن يحذف منشوره سريعا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "يمكنني أن أؤكد أن البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة أو سفينة في هذه المرحلة، علما بأن ذلك يبقى خيارا قائما بطبيعة الحال"، بعدما سبق للرئيس دونالد ترامب أن ألمح الى إمكان القيام بخطوة كهذه في ظل الحرب مع إيران.
وكان الحرس الثوري شدد الثلاثاء على أن أي سفينة حربية أميركية "لم تتجرأ على الاقتراب من بحر عمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز خلال الحرب".
"أكسيوس" عن مصادر: الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد ويقول: هكذا قضينا على قائد وحدة "نصر" في حزب الله
#عاجل 🔸في غارة ليلية دقيقة في جنوب لبنان: جيش الدفاع يؤكد القضاء على قائد وحدة نصر في حزب الله الإرهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
🔸هاجم سلاح الجو امس الاول في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على المدعو حسن سلامة قائد وحدة نصر في حزب الله الإرهابي.
🔸تولى سلامة منصب قائد الوحدة بعد القضاء على سلفه في… pic.twitter.com/MDTnl4tlCR
الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن السفن الأميركية الحربية "لا تجرؤ" على الاقتراب من مضيق هرمز
قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن أي سفينة حربية أميركية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز، وذلك بعد منشور لوزير أميركي عن مواكبة البحرية الأميركية لناقلة نفط عبر المضيق قبل محوه.
وجاء في بيان للحرس الثوري "الادعاء بأن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بمواكبة البحرية الأميركية الإرهابية، عار عن الصحة"، مضيفا "أي حركة للأسطول الأميركي ستوقفها صواريخنا ومسيراتنا".
وتابع "أي سفينة حربية أميركية لم تتجرأ على الاقتراب من بحر عمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز خلال الحرب".
"سي إن إن" عن مصدر: البحرية الأميركية لم ترافق ناقلة نفط عبر مضيق هرمز حتى الآن
وزير الطاقة الأميركي يمحو منشوره عن مواكبة البحرية الأميركية ناقلة نفط في مضيق هرمز
محا حساب وزير الطاقة الأميركي سكوت رايت على منصة "إكس" مقطعا مصورا يقول فيه إن البحرية الأميركية رافقت ناقلة نفط في مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد دقائق من نشره الثلاثاء.
وكان رايت قال في المقطع المصور إن "البحرية الاميركية واكبت بنجاح ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز، بحيث نتأكد من ان النفط يواصل تدفقه نحو الاسواق العالمية"، في ظل ارتفاع أسعار الخام وتأثر الامدادات جراء الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على وسط إسرائيل والقدس
الهيئة الصحية التابعة لحزب الله تعلن مقتل 15 من مسعفيها منذ بدء الحرب مع إسرائيل
أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله الثلاثاء مقتل 15 من مسعفيها وإصابة أكثر من 30 آخرين منذ اندلاع الحرب بين الحزب واسرائيل الأسبوع الماضي.
وقالت في بيان إن طواقمها تعرضت "لسلسلة من الاعتداءات المباشرة منذ بداية العدوان أدت إلى ارتقاء 15 شهيدا ووقوع أكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين الذين كانوا يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى وإغاثة المدنيين".
ثلاثة انفجارات تهز طهران
سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" دوي ثلاثة انفجارات مساء الثلاثاء في طهران في اليوم الحادي عشر من الحرب الاسرائيلية الاميركية على إيران التي ترد بقصف أهداف في مختلف انحاء الشرق الاوسط.
ولم تعرف حتى الآن الاهداف التي تعرضت للقصف، لكن هذه الانفجارات التي وقعت قرابة الساعة 20,30 (17,00 ت غ) سمعت على بعد عدة كيلومترات وتسببت باهتزاز نوافذ الشقة التي يقيم فيها صحافي في "فرانس برس" بشمال طهران.
طهران تقول إن إسرائيل قتلت في الفندق الذي استهدفته في بيروت أربعة دبلوماسيين ايرانيين
اتهمت إيران، الثلاثاء، إسرائيل بقتل أربعة من دبلوماسييها في ضربة استهدفت نهاية الأسبوع الفائت فندقا في بيروت، وذلك بحسب رسالة وجهتها الى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة في الرسالة "في وقت مبكر من الأحد الثامن من آذار/مارس 2026، شنّ النظام الإسرائيلي هجوما إرهابيا متعمدا على فندق رامادا في بيروت، أدى الى اغتيال واستشهاد أربعة من دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الضربة التي نفّذها في منطقة الروشة ببيروت أودت بخمسة أشخاص بينهم ثلاثة قياديين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، و"عنصر استخبارات" إيراني وممثل لحزب الله في فيلق فلسطين.
الجيش الإيراني يعلن استهداف مركزين عسكري واستخباراتي في اسرائيل
أفاد الجيش الايراني، الثلاثاء، بأنه استهدف في اسرائيل مركزا عسكريا وآخر استخباراتيا في اليوم الحادي عشر من الحرب في الشرق الاوسط.
وقال الجيش في بيان إنه "هاجم بواسطة مسيرات مدمرة مركزا عسكريا في حيفا ومركز تلقي المعلومات الاستخباراتية من الاقمار الصناعية العدوة".
واضاف البيان الذي نقلته وكالة "تسنيم" ان الموقع العسكري المستهدف "يضطلع بدور رئيسي في انتاج الاسلحة وله اهمية استراتيجية كبيرة في تعزيز القدرات القتالية للعدو".
لبنان يحصي نزوح نحو 760 ألف شخص منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل
أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إحصاء نحو 760 ألف نازح منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل الأسبوع الماضي على وقع غارات اسرائيلية متواصلة على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.
وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن عدد النازحين "المسجلين ذاتيا" منذ 2 آذار/مارس بلغ 759 ألفا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.
ويتكوف: لنرَ ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدث.. وروسيا نفت تزويد طهران بمعلومات استخبارية
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن من المرجح أن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات استخبارية تتعلق بالأصول العسكرية الأميركية، موضحًا أن هذا النفي جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ويتكوف "لنرَ ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدث؛ فقد دمّرنا تقريبًا قدرتهم على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل".
بوتين يدعو الى "احتواء سريع للتصعيد" خلال مكالمة مع الرئيس الإيراني
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى "احتواء سريع للتصعيد" في الشرق الاوسط خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره الايراني مسعود بيزشكيان، وذلك غداة اتصال مماثل بنظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقال الكرملين في بيان إن "الرئيس الروسي كرر موقفه المبدئي لصالح احتواء سريع للنزاع وحله بالسبل السياسية"، لافتا الى أن بيزشكيان شكر روسيا "لدعمها وخصوصا للمساعدة الانسانية التي قدمتها الى ايران".
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين شرق معتقل الخيام بجنوب لبنان
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في وادي العصافير جنوبي مدينة الخيام
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يصلون هذا الأسبوع الى قطر والإمارات والسعودية
أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن خبراء عسكريين اوكرانيين سيصلون هذا الاسبوع الى كل من قطر والامارات العربية المتحدة والسعودية، حيث سيشاركون خبرتهم في إسقاط المسيرات الايرانية.
وقال زيلينسكي في رسالة مسجلة وزعت على الصحافيين إن "الدول الثلاث الاولى التي أرسلناهم اليها بحسب الاتفاق هي قطر والامارات والسعودية".
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود إسرائيليين في موقع الحمامص المستحدث جنوب مدينة الخيام
حزب الله: قصفنا بدفعة صاروخية مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل
قاليباف: إيران سترد وفق مبدأ "العين بالعين" على أي هجوم يطاول بناها التحتية
حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن أي هجوم على البنى التحتية لايران سيستدعي ردا مماثلا، وذلك في اليوم الحادي عشر للحرب الاميركية الاسرائيلية على طهران.
وكتب قاليباف، وهو عسكري سابق، على منصة "اكس": "فليعلم العدو أنه مهما فعل، سيكون هناك بالتأكيد رد متكافىء وفوري".
واضاف "اليوم، نقاتل (وفق مبدأ) العين بالعين والسن بالسن من دون مساومة أو استثناء"، و"إذا هاجموا البنى التحتية فسنستهدف بنى تحتية" ردا على ذلك.
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إنذار بالإخلاء لسكان بلدات أرنون ويحمر وزوطر الشرقية وزوطر الغربية في جنوب لبنان
#عاجل ‼️بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
🔸نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم.
🔴نكرر مناشدتنا لكم وحرصًا على سلامتكم بضرورة اخلاء منازلكم فوراً والتوجه… pic.twitter.com/dbmifTyTp3
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة غرب مدينة القدس
وزارة الاستخبارات الإيرانية: طهران توقف 30 شخصًا بتهمة التجسس بينهم أجنبي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، توقيف 30 شخصاً، بينهم مواطن أجنبي، للاشتباه في قيامهم بالتجسس، في اليوم الحادي عشر من الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.
وأفادت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الأجنبي الذي لم يُكشف عن جنسيته، "كان يتجسس لحساب دولتين خليجيتين لصالح العدو الأميركي الصهيوني"، وقد أُلقي القبض عليه في شمال شرق إيران.
وكالة الطاقة الدولية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن ممثلي الحكومات الأعضاء في الوكالة سيجتمعون، الثلاثاء، لتقييم "وضع أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية" في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأضاف بيرول، عقب اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة السبع "لقد دعوتُ إلى اجتماع استثنائي للحكومات الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سيُعقد في وقت لاحق اليوم، لتقييم وضع أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إمكان إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول الوكالة للسوق".
الحرس الثوري الإيراني: الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يتحققا للجميع أو لن يتحققا لأحد
الحرس الثوري الإيراني: أدى إطلاق الصواريخ الاستراتيجية في الموجة الـ 34 من الهجمات إلى نقل ساحة المعركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مرحلة جديدة
حزب الله: إستهدفنا قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليميّة) غرب بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة
الرئاسة اللبنانية: عون والشرع يتفقان على ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني
اتفق الرئيسان اللبناني والسوري، الثلاثاء، على ضرورة "ضبط الحدود" بين البلدين، وفق ما أورد بيان للرئاسة اللبنانية، بعيد تبادل الطرفين اتهامات بإطلاق النار عبر المناطق الحدودية.
وأورد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالا من نظيره السوري أحمد الشرع أكدا خلاله على أن "الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع اي تفلت امني من اي جهة اتى".
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري احمد الشرع تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة. واكد الرئيسان ان الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع اي تفلت امني من اي جهة اتى.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2026
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري أكدا التنسيق على ضبط الحدود ومنع التفلت الأمني
الرئيس التنفيذي لمجموعة إكسون موبيل: قررنا إجلاء الموظفين غير الأساسيين من منطقة العمليات في الشرق الأوسط
السعودية تؤكد احتفاظها باتخاذ ما يكفل حماية أمنها
أكد مجلس الوزراء السعودي "احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وردع العدوان".
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على مواقع حزب الله
قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ موجة هجمات باستهداف ما سماها مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
إعلام إيراني: مقتل 5 في هجوم على طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 5 أشخاص في هجوم على منطقة رسالت في طهران.
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
أعنلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
مصدر إسرائيلي: الجيش يفترض أن يأمر ترمب بإنهاء الحرب
نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي يعمل على افتراض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يأمر بإنهاء الحرب في أي لحظة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي "يحاول استغلال الفرصة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بإيران".
الإمارات تغلق مصفاة الرويس تحسبا بعد ضرب مجمع صناعي في المنطقة
الإمارات: دمرّنا 8 صورايخ وسقط صاروخ في البحر
وزارة الدفاع الإماراتية:
- دفاعاتنا الجوية رصدت اليوم 9 صواريخ باليستية دمرنا 8 وسقط صاروخ في البحر.
- رصدنا اليوم 35 مسيرة اعترضنا 26 منها بينما سقطت 9 مسيرات داخل أراضي الدولة
رويترز: إغلاق مصفاة الرويس في أبو ظبي كإجراء احترازي
نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن مصفاة الرويس التابعة لأدنوك في الإمارات أغلقت كإجراء احترازي.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي قال اليوم الثلاثاء إن السلطات تتعامل مع حريق اندلع في مجمع الرويس الصناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة، مضيفا أنه لم تقع إصابات.
الحرس الثوري يعلن استخدام صواريخ برؤوس حربية تزن أكثر من طن
الحرس الثوري الإيراني:
- استهدفنا في الموجة 34 من عملية "الوعد الصادق 4" قواعد للدعم العسكري الأمريكي والإسرائيلي.
- استخدمنا في هذه الموجة من العمليات صواريخ دقيقة وصواريخ برؤوس حربية تزن أكثر من طن.
تعرّض مطار كرمان في جنوب ايران لأضرار بسبب ضربات
تعرّض مطار كرمان في جنوب إيران لأضرار جرّاء ضربات إسرائيلية أميركية، حسبما أفادت وسائل اعلام إيرانية الثلاثاء.
وقالت وكالة تسنيم، نقلا عن مكتب المحافظ، إن الضربات دمّرت خصوصا "طائرتين قديمتين خارج الخدمة".
العراق يبحث عن طرق بديلة لتصدير النفط وسط تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز
يبحث العراق عن طرق بديلة لتصدير نفطه وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النفط لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال صاحب بزون إن "العراق حاله حال دول المنطقة التي تأثرت فيها عملية إنتاج النفط وتسويقه إلى حد كبير جدا، فما كان أمام الحكومة العراقية إلّا أن تتوجه لتسويق النفط عبر منافذ أخرى" غير مضيق هرمز حيث كان يمرّ نحو 20 في المئة من النفط الخام في العالم.
والعراق هو عضو مؤسس في منظمة "أوبك" وثاني أكبر الدول المصدّرة فيها بمعدل 3,5 ملايين برميل يوميا قبل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجوم على إيران في 28 شباط/فبراير. وتشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمئة من إيرادات العراق.
لاريجاني: "إن مضيق هرمز إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع، وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب"
مضيق هرمز: إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع،— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026
وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب
المستشار الألماني: قلق لعدم وجود خطة مشتركة لإنهاء الحرب ضد إيران
أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه لعدم وجود خطة مشتركة لإنهاء الحرب ضد إيران.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل والقدس
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على إكس: دمرنا منصة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل قبل دقائق من عملية الإطلاق
#عاجل سلاح الجو رصد وقضى على خلية إطلاق صواريخ إيرانية قبل دقائق معدودة من قيامها بعملية الإطلاق— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
⭕️رصد سلاح الجو مساء أمس عدداً من الجنود في منظومة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة لنظام الإرهاب الإيراني أثناء عملهم في غرب إيران وتخطيطهم لإطلاق صواريخ نحو دولة… pic.twitter.com/zH2Q0wyVta
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نركز على تقليص القدرات الصاروخية والبحرية لإيران
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية إن العمليات العسكرية تركز على تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى استهداف القدرات البحرية والبنية الصناعية العسكرية المرتبطة بها.
وأضاف أن القوات الأمريكية حققت تقدمًا ملحوظًا في تقليص القدرات الصاروخية لإيران.
وأشار إلى أن العمليات لا تستهدف منصات إطلاق الطائرات المسيّرة فحسب، بل تشمل أيضًا المصانع التي تُنتج هذه الطائرات.
وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد
قال وزير الدفاع الأمريكي إن إيران كانت تسابق الزمن لامتلاك سلاح نووي، متهمًا طهران بمحاولة استخدام هذا البرنامج للضغط على المجتمع الدولي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير الصواريخ الإيرانية والبنية الصناعية العسكرية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن القوات الأمريكية تحقق تقدّمًا في العمليات بفضل الهيمنة الجوية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي.
وأوضح أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت انخفاضًا في معدل إطلاق الصواريخ من جانب إيران، لافتًا إلى أن الضربات التي قد تُنفذ اليوم ستكون من بين الأقوى.
الناطق باسم الجيش الإيراني: دمرنا جزءاً كبيراً من قدرات العدو وأصبحت مهاجمة القواعد في حيفا أسهل من ذي قبل. لقد حققنا نتائج مهمة بفضل صواريخنا وطائراتنا المسيّرة .
الخارجية الإيرانية عن خبر منح كانبيرا حق اللجوء للاعبات إيرانيات يشاركن في بطولة لكرة القدم للسيدات في أستراليا: إيران بانتظاركن
في تعليق على خبر منح أستراليا حق اللجوء لخمس إيرانيات كن ضمن الفريق المشارك في بطولة كرة القدم للسيدات، وصف إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية الخطوة بأنها عملية احتجاز.
كما عمد إلى مقارنة حادثة قصف المدرسة في ميناب وقال: " لقد ذبحوا أكثر من 165 تلميذة إيرانية بريئة في هجوم مزدوج بصاروخ توماهوك في مدينة ميناب، والآن يريدون احتجاز رياضيينا كرهائن باسم "إنقاذهم"؟
وقد وجه بقائي نداء للاعبات الإيرانيات قائلا: "إلى منتخب إيران لكرة القدم النسائية: لا تقلقن، إيران تنتظركن بأذرع مفتوحة. عُدن إلى الوطن." وفق تعبيره
They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them?— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026
The audacity and hypocrisy are staggering.
To Iran's Women's football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY
هجوم صاروخي متزامن على شمال إسرائيل من إيران وحزب الله
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شمال إسرائيل يتعرض لهجوم صاروخي متزامن من إيران وحزب الله.
الناطق باسم الخارجية الإيرانية يهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية ويقول توقفي عن النفاق فأنت بنيت مسيرتك المهنية عبر الوقوف إلى جانب الطرف الخاطئ من التاريخ
في تغريدة على منصة إكس هاجم إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية القطرية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلا إنها تُبرر الحرب الأمريكية/الإسرائيلية ضد الإيرانيين.
وقد توجّه بقائي بسؤال لفون دير لاين: "أين كان صوتك حين ذُبح أكثر من 165 طفلاً إيرانياً بريئاً في مدينة ميناب؟" وأضاف: لماذا لا تصدر بيانات الاستنكار حين تُستهدف المستشفيات والمواقع التاريخية ومنشآت النفط ومقرّات الشرطة الدبلوماسية ومراكز الإطفاء والأحياء؟"
ورأى المسؤول الإيراني أن الصمت أمام الفوضى والفظائع ما هو إلا تواطؤ وفق تعبيره.
ودعى بقائي فون دير لاين إلى قراءة الردود التي علقت على تصريحاتها المنشورة على موقع إكس.
Please spare the hypocrisy. You’ve made a career out of standing on the wrong side of history—green-lighting occupation, genocide, and atrocities, and now laundering U.S./Israeli crime of aggression and war crimes against Iranians.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026
Where was your voice when more than 165… https://t.co/t0UeNArnxM
صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراضها.
من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني أن موجة جديدة من القصف الصاروخي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القوات المسلحة القطرية تتصدى لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 10, 2026
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/U0SeVZ7lL4
إدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي
ترمب لفوكس نيوز: من الممكن أن أتحدث مع إيران
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح لفوكس نيوز عن إمكانية أن يتحدث مع إيران.
علي لاريجاني يرد على ترامب: "الشعب الإيراني لا يخاف تهديداتكم الجوفاء"
في منشور على منصة إكس قال علي لاريجاني المستشار السابق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إن الإيرانيين لا يخشون من تهديدات واشنطن.
وقال في معرض رده على منشرو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛
فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…
فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول.
وكان ترامب قند كتب على منصته تروث سوشال أن أمريكا ستوجه ضربات لطهران أقوى من الغارات السابقة بعشرين ضعفا
لو حدث وأوقفت الجمهورية الإسلامية تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026
فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…
فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار شرقي طهران تزامنا مع تحليق مقاتلات في شمالها
سلطات الطوارئ الإيرانية: الحرب على الجمهورية الإسلامية حصدت حتى الآن أرواح 1348 شخصا وجرحت 17 ألفا آخرين
الغارديان: ترامب فشل في تحقق وعده بتدفق النفط وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال غير ممكنة
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز لم تجد صدى لها على الأرض. إذ وفقًا للسجلات البحرية، لم تعبر المضيق هرمز سوى سفينتين غير مرتبطتين بإيران أو روسيا، منذ أن قطع ترامب وعدا بأنه "سيضمن حرية تدفق الطاقة إلى العالم".
إحدى السفينتين اللتين خاطرتا بخوض غمار الرحلة منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن إجراءات الطوارئ يوم الجمعة، قد توقفت عن العمل حيث تعطل لديها جهاز الإرسال والاستقبال، بينما أشارت سفينة أخرى إلى أنها مملوكة لطاقم صيني حتى يُسمح لها بالمرور.
وتذكّر الصحيفة بأن مياه المضيق في العادة تستقبل قرابة 100 سفينة يوميا
وأن القوات الإيرانية قد هاجمت منذ بدء الحرب 10 سفن على الأقل أثناء محاولتها العبور عبر هذا الممر الذي يعتبر أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.
إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة من الهجمات في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة هجمات ضد أهداف في العاصمة الإيرانية طهران، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية جنوب شرقي العاصمة الإيرانية تم تفعيلها.
غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة برعشيت جنوبي لبنان
الخارجية القطرية: اتصال واحد مع طهران منذ بدء الحرب وقطر ليست طرفًا في النزاع
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن اتصالًا واحدًا فقط جرى بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب.
وأضاف أن دول الخليج كانت تعمل على إصدار بيان مشترك، لكن التطورات لم تترك مجالًا للتعامل مع الاعتذار الذي قدمته إيران.
وأكد أن قطر ستواصل الدفاع عن أمنها، مشددًا على أن الدوحة ليست طرفًا في هذه الحرب.
موقع واللا عن مصدر عسكري إسرائيلي: حزب الله أعاد بناء قدراته في مجال تشغيل المسيّرات
القيادة المركزية الوسطى تنشر صور المقاتلات الحربية والصواريخ الأمريكية وهي تنطلق لضرب أهداف في إيران
Day and NIGHT, U.S. forces continue to deliver overwhelming firepower. pic.twitter.com/TGx0ujatMh— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
الحرب على إيران تفرض ضرورة العمل عن بعد في فيتنام بسبب شح الوقود والارتفاع في الأسعار والمطاعم والفنادق الهندية تواجه خطر الإغلاق بسبب نقص إمدادات الغاز المسال
أفادت وكالة رويترز أن وزارة التجارة الفيتنامية قد طلبت من الشركات السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد بهدف خفض استهلاك الوقود، وذلك بسبب اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
وفي الهند، تواجه المطاعم والفنادق خطر الإغلاق نتيجةً لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.
لجنة الصحة البرلمانية: 1400 إيراني يتلقون العلاج في المستشفيات
قالت لجنة الصحة البرلمانية في إيران، إن 1400 إيراني يتلقون العلاج في المستشفيات.
وأشارت إلى تضرر 18 مركز طوارئ و14 سيارة إسعاف و24 مركزًا طبيًا جراء العدوان الأميركي الإسرائيلي.
كما ذكرت أن 9 مستشفيات خرجت عن الخدمة في إيران جراء الهجمات الإسرائيلية الأميركية.
الكرملين: بوتين طرح مقترحات للوساطة بشأن إيران وخفض التوتر في الشرق الأوسط
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض خيارات للوساطة في ما يتعلق بالملف الإيراني وسبل خفض التوتر في المنطقة.
وأوضح أن روسيا مستعدة لتقديم أي دعم ممكن للمساعدة في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضاف الكرملين أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل المقترحات التي طرحها بوتين بشأن إيران خلال اتصاله بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فيدان لعراقجي: انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول
ذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان أكد لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال أن انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول.
وأضاف المصدر ذاته أن فيدان أكد لعراقجي أن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة لمواجهة انتهاك مجالها الجوي.
الحرس الثوري: أسقطنا مسيّرة معادية من طراز هيرون
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط "مسيّرة معادية" من طراز هيرون بالقرب من العاصمة طهران.
مساعد محافظ كرمان: تعرض مطار المدينة لأضرار
أفاد مساعد محافظ كرمان جنوبي إيران بتعرض مطار المدينة لأضرار إثر هجوم أمريكي إسرائيلي، مشيرا إلى استهداف الهجمات لطائرتين.
القناة 15 الإسرائيلية: تسريح آلاف من جنود الاحتياط استدعوا مع بداية الهجمات
القناة 15 الإسرائيلية:
- الجيش يقرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مع الضربة الأولى.
- عدد من جنود الاحتياط المسرحين كانوا ينتشرون على الحدود مع الأردن.
طيران "ساس" الاسكندينافي يعلن زيادة "موقتة" في أسعاره بسبب ارتفاع أسعار النفط
أعلنت شركة الطيران الإسكندنافية "ساس" الثلاثاء عن زيادة "موقتة" في أسعار تذاكرها، وذلك لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
وباتت هذه الشركة التي تسعى مجموعة "إير فرانس-كاي إل إم" للاستحواذ على حصة أغلبية فيها، من شركات الطيران الأولى التي تعلن عن رفع أسعار تذاكرها منذ بدء النزاع.
غارة اسرائيلية على صور في جنوب لبنان بعد تحذير بالإخلاء (الوكالة الوطنية)
نفذت اسرائيل الثلاثاء غارة على مبنى قرب مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعدما كان الجيش الاسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلائه تمهيدا لشنّ ضربات.
وأوردت الوكالة الوطنية "شن العدو الاسرائيلي غارة على المنطقة المهددة عند مفرق معركة-العباسية"، قرب مدينة صور. وبالإضافة إلى صور، أمر الجيش الاسرائيلي بإخلاء مبنى في صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، تمهيدا لقفصه كذلك.
تركيا: نشر منظومة باتريوت في ملاطيا ضمن إطار الدفاع الجوي لحلف الأطلس
أعلنت وزارة الدفاع التركية، نشر منظومة باتريوت في ملاطيا ضمن إطار الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي.
بغداد تدين الاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية
قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تدين وتستنكر الاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في بغداد وإقليم كردستان العراق.
وتعرضت القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.
مصادر: الاستيلاء على يورانيوم إيران عالي التخصيب يتطلب قوات برية
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية أمريكية كبيرة على الأرض.
وقالت المصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود.
كما أشارت المصادر، وفق سي إن إن، إلى أن القوة العسكرية وحدها لن تتمكن من التخلص من اليورانيوم، ما لم يتم انهيار النظام الإيراني.
شركة أرامكو السعودية تحذر من عواقب كارثية على النفط إذا استمرت اضطرابات مضيق هرمز
حذرت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من احتمال حدوث "عواقب كارثية" على أسواق النفط العالمية إذا استمرت الحرب مع إيران في تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل الطاقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر خلال مكالمة إعلان النتائج يوم الثلاثاء إن الاضطرابات المستمرة قد لا تؤثر فقط على قطاعي الشحن والتأمين، بل قد تتوسع آثارها لتطال قطاع الطيران والزراعة وصناعة السيارات وغيرها من الصناعات.
وأضاف:
"ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد الاضطراب زادت التداعيات خطورة على الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن مخزونات النفط العالمية وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
رئيس لبنان: الحملات على الجيش لن تؤثر في أدائه
قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن "الحملات على الجيش وقائده لن تؤثر في أدائه"، وأكد أنه "إذا تعرض الجيش للاهتزاز فإن الوطن سيتعرض للخطر."
اليونيفيل تجلي سكان بلدة علما الشعب الحدودية
غارات إسرائيلية على محيط قرية أنصار بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصار بجنوب لبنان، زاعما أن القرية أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل.
بلومبرغ: تخفيض انتاج النفط بالسعودية والعراق والإمارات والكويت
قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية والعراق والإمارات والكويت خفضت إنتاجها للنفط بنحو الثلث أي ما يعادل 6.7 مليون برميل يوميا.
رئيس البرلمان الإيراني: لا نسعى لوقف إطلاق النار
قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران لا تسعى لوقف إطلاق النار، مأوضح أن القادة في بلاده يؤمنون بضرورة تلقين المعتدي درسا قاسيا كي لا يهاجمهم مرة أخرى.
مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه إثر قصف إيراني أمس
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه إثر القصف الصاروخي الإيراني على وسط إسرائيل أمس الاثنين.
إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من إيران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من إيران على إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة إن صاروخين أطلقا على إسرائيل تم اعتراض أحدهما بينما سقط الثاني في البحر.
انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15 % بعد تصريحات ترامب بشأن الحرب مع إيران
تراجع سعر الغاز الأوروبي الثلاثاء بنحو 15 % بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
فبعد وقت قصير من بدء التداول عند الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش، كان عقد الغاز الهولندي المرجعيّ في أوروبا يسجّل انخفاضا بنسة 14,61 % ليصل إلى 48,21 يورو للميغاواط/ساعة.
نتانياهو يحذر من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحُكم هناك.
ونقل بيان لمكتب نتانياهو الثلاثاء قوله مساء الاثنين في زيارة للمركز الوطني للصحة "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم. لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".
نتنياهو: طموحنا أن نجعل الشعب الإيراني يحطم حكم الطاغية وهذا يعود إليه في نهاية المطاف
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان
أنذر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بإخلاء مبان في مدينتَي صيدا وصور جنوبي لبنان تمهيدًا لقصفها.
الصين ترسل مبعوثها إلى الشرق الأوسط: وقف الصراع أولوية والحفاظ على أمن مضيق هرمز مصلحة دولية
قالت وزارة الخارجية الصينية إن أولويتها تتمثل في المساهمة في وقف الصراع العسكري، وذلك في تعليقها على مسألة مرور النفط عبر مضيق هرمز.
وأضافت أن المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط يجري حاليًا جولة في المنطقة لبحث التطورات.
وأكدت الخارجية الصينية أن الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.
رويترز: نشر منظومة باتريوت أمريكية للدفاع في تركيا
نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع التركية القول إنه تم نشر منظومة باتريوت أمريكية للدفاع الجوي في ملاطية في إطار دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أضرار بشبكة الكهرباء إثر هجمات على طهران
قالت شركة الكهرباء الإيرانية إن أضرارا لحقت بجزء من شبكة الكهرباء إثر هجمات على مناطق في طهران ومحافظة البرز الليلة الماضية.
مصادر إسرائيلية: تل أبيب تستعد لحملة مطولة ضد حزب الله والمسؤولون كانوا يناقشون شن الهجوم حتى قبل بدء الحرب على إيران
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر أن إسرائيل تتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في لبنان لفترة أطول من الصراع الذي دار مع إيران.
وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لحملة مطوّلة ضد حزب الله، في إطار مساعٍ لإضعاف قدراته.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف الإسرائيلي يتمثل في إلحاق ضرر بالحزب بما يخفف المخاوف المستمرة لدى سكان شمال إسرائيل ويحدّ من حالات إجلائهم.
كما أشارت المصادر إلى أن مسؤولين إسرائيليين كانوا يناقشون إمكانية شن هجوم على حزب الله حتى قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران.
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق
قال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إنه استهدف قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق، في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال الحرس في بيان نشره عبر قناته على تطبيق تلغرام "استُهدف مقر قيادة جيش الغزو الأميركي في قاعدة حرير الجوية بإقليم كردستان بخمسة صواريخ".
سقوط مسيّرة على منطقة سكنية بمحافظة الزلفي السعودية
أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط طائرة مسيّرة على مواقع سكنية بمحافظة الزلفي نتجت عنه أضرار مادية محدودة، مشيرة إلى أنه لم تحدث إصابات.
عراقجي: تجربة التفاوض مع واشنطن كانت مريرة ومن السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى بأي تعليق
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية إنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق بشأن التطورات الجارية.
وأضاف أن لدى إيران تجربة "مريرة للغاية" في موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت قد أبلغت طهران قبل الهجوم بأنها لا تنوي استهدافها وأنها ترغب في حل القضية النووية عبر مسار سلمي.
وأوضح عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل اعتقدتا أنهما قادرتان خلال يومين على تغيير النظام في إيران وتحقيق نصر سريع، إلا أن هذه التقديرات لم تتحقق.
وأكد أن الخطة الرئيسية التي وضعتها واشنطن وتل أبيب لم تنجح، معتبرًا أن أي خطط أخرى قد يتم اختبارها "لن تحقق نتائج أيضًا"، على حد تعبيره.
"أرامكو" السعودية تعلن تراجع صافي دخلها بنسبة 12,1% عام 2025
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الثلاثاء عن تراجع صافي دخلها بنسبة 12,1% في عام 2025، نتيجة لزيادة العرض والتعرفات الجمركية الأميركية وتأثيرات مرتبطة بتحديات اقتصادية أخرى على الإيرادات.
وأوضحت الشركة، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، في بيان أن صافي الدخل الذي حققته في عام 2025 بلغ 93,38 مليار دولار، مقارنة بـ 106,24 مليار دولار في عام 2024.
أربعة قتلى من فصيل عراقي موالٍ لإيران في ضربة منسوبة لواشنطن في محافظة كركوك
قضى أربعة مقاتلين من فصيل عراقي مسلّح موال لإيران فجر الثلاثاء في ضربة على مقرّ لهم في شمال العراق، بحسب ما أعلنت كتائب الإمام علي التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.
وأشارت كتائب الإمام علي إلى أن "عدوانا أميركيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40" التابع لها ضمن هيئة الحشد الشعبي "في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".
ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي. في المقابل، تبنّت فصائل تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها.
القيادة المركزية الأمريكية: لن نتوقف عن تدمير منصات الصواريخ الإيرانية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن نظام إيران قد يُخفي منصات إطلاق الصواريخ لكننا لن نتوقف عن البحث عنها وتدميرها.
خرازي: لا مجال للدبلوماسية مع واشنطن
قال مستشار المرشد الإيراني للسياسة الخارجية كمال خرازي، في حوار مع شبكة "سي إن إن"، لا مجال للدبلوماسية بعد الآن مع الولايات المتحدة، وإن الجيش الإيراني مستعد لحرب طويلة.
الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع المنطقة العازلة جنوبي لبنان
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة داخل جنوب لبنان وتناقش ذلك مع واشنطن.
إعلام إسرائيلي: إسرائيل قصفت مختبرات نووية في طهران
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن المختبرات النووية في طهران كانت أحد أهداف هجوم سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية.
أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة
نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في لبنان بالأخذ في الاعتبار ضرورة مغادرته.
ويأتي التحذير في خضم تصعيد متسارع، وقصف إسرائيلي للبنان وعمليات عسكرية برية إسرائيلية تمهيدا للتوغل في جنوب لبنان.
ترمب: إيران كانت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن حربه على إيران منعت طهران من السيطرة على الشرق الأوسط، وقال إن "إيران دولة قوية وكانت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط لولا قيامنا بمهاجمتها."
قتلى وجرحى بغارة على منزل بمدينة أراك الإيرانية
أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بمقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم إسرائيلي أمريكي على منزل في مدينة أراك غربي إيران.