إسرائيل تتغول: وقواتها تتوغل في لبنان وحزب الله ينفي.. ومسؤول إسرائيلي: "لا نية للغرق في الوحل"

وقد نقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي بارز أن العملية البرية الإسرائيلية لا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان، موضحًا أنها بدأت في منطقة محدودة بالجزء الشرقي من الحدود، مع خطط للانتقال إلى مناطق أخرى. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ليست لديها نية "للغرق في الوحل" في لبنان، معتبرًا أن العملية تكتيكية محدودة في الوقت والنطاق. وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع فإن نطاق العملية العسكرية في جنوب لبنان "يمكن أن يتغير".

من جهته، أعلن حزب الله فجرًا عن استهداف تحركات للجيش الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏ العديسة و كفركلا، مؤكدًا "تحقيق إصابات مباشرة".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن يوم الاثنين، أن "المرحلة التالية في الحرب ضد حزب الله ستبدأ، وستكون عاملًا مهمًا في تغيير الوضع الأمني وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أميركي قوله: إن إسرائيل قد نشرت على الحدود خمسة ألوية، لكنه لا يتوقع أن تشارك كلها في الاجتياح. وكان مسؤول أمريكي قد كشف لصحيفة "واشنطن بوست" عن أن الحملة الإسرائيلية المخطط لها ستكون أخفّ وطئأ من حرب إسرائيل الأخيرة ضد حزب الله في عام 2006.

جنود إسرائيليون يعملون على الدبابات وناقلات الجنود المدرعة في شمال إسرائيل، الأحد، 29 سبتمبر، 2024. Ariel Schalit/ AP

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالعملية البرية، وإنها لم تقدم توقيتاً بشأن خططها لعملية أكبر.مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل وقف جميع عملياتها في لبنان ولن تفعل ذلك لأن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الاثنين في البيت الأبيض، تطرق الرئيس جو بايدن إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وإلى التقارير التي تفيد بأنهم يستعدون لعملية برية محدودة.

وقال: إن ”الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة اعتزامها إطلاق عملية برية محدودة في لبنان. ويجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن".

ولفت مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن إسرائيل تعتقد أنها قضت على نحو 30 من كبار قادة حزب الله خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أشخاص يتفقدون مبنى متضررًا في موقع غارة جوية إسرائيلية في الشويفات، جنوب شرق بيروت، السبت، 28 سبتمبر، 2024. Hussein Malla/AP

وقد تعهد حزب الله يوم الاثنين بمواصلة القتال رغم فقدان معظم قيادته العليا، بما في ذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله. وقد أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل نصر الله وستة من كبار القادة والمسؤولين في حزب الله، في الأيام العشرة الأخيرة.

وأصاب الجيش الإسرائيلي ما يقول إنها آلاف الأهداف المسلحة في أجزاء كبيرة من لبنان. وقد قُتل أكثر من 1000 شخص في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، ربعهم تقريباً من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة.