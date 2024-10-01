فيديو دراماتيكي يُظهر مقاتلة روسية تحلق بشكل خطير قرب طائرة في سماء ألاسكا

إصدار هذا الفيديو يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات الروسية لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في ألاسكا، والتي تقع بالقرب من المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة. هذه الأنشطة أثارت قلق المسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين يعتبرونها تهديداً للأمن القومي.

لاقى التفاعل بين الطائرتين إشادة من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك سناتور ولاية ألاسكا الجمهوري دان سوليفان. وأعرب سوليفان عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القوات الأمريكية لمواجهة الأنشطة الروسية المتزايدة في المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة أي تهديدات محتملة.