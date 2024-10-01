Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
فيديو دراماتيكي يُظهر مقاتلة روسية تحلق بشكل خطير قرب طائرة في سماء ألاسكا

طائرة روسية تمر بجوار طائرة أمريكية بالقرب من ألاسكا حقوق النشر  AP
بقلم: يورونيوز
أصدر المسؤولون العسكريون مؤخراً مقطع فيديو يوضح تفاعلاً مثيراً بين طائرة روسية مقاتلة وطائرة أمريكية أُرسلت لاعتراضها بالقرب من ألاسكا. يظهر في الفيديو، الذي نُشر يوم الاثنين، الطائرة الروسية وهي تقترب بسرعة من الخلف وتنقض بجوار الطائرة الأمريكية، على بُعد أقدام قليلة منها.

إصدار هذا الفيديو يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات الروسية لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في ألاسكا، والتي تقع بالقرب من المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة. هذه الأنشطة أثارت قلق المسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين يعتبرونها تهديداً للأمن القومي.

لاقى التفاعل بين الطائرتين إشادة من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك سناتور ولاية ألاسكا الجمهوري دان سوليفان. وأعرب سوليفان عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القوات الأمريكية لمواجهة الأنشطة الروسية المتزايدة في المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة أي تهديدات محتملة.

المصادر الإضافية • أب

