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نتنياهو يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهداف الحرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى اليمين، يجلس إلى جانب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مكتبه في القدس، الأحد، 24 فبراير 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى اليمين، يجلس إلى جانب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مكتبه في القدس، الأحد، 24 فبراير 2019 Copyright Abir Sultan
Copyright Abir Sultan
بقلم: يورونيوز
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق ما وصفه بـ "أهداف الحرب"، في وقت أحيت فيه إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، والذي أشعل فتيل الحرب على قطاع غزة.

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في اجتماع مجلس الوزراء، أوضح نتنياهو أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق الإطاحة بحركة حماس، وعودة الرهائن الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً. وأضاف أن من بين الأهداف أيضاً إعادة سكان المناطق الحدودية في شمال إسرائيل وجنوبها، ممن نزحوا بسبب الحرب، إلى منازلهم.

وقال نتنياهو: "منذ ذلك اليوم الأسود، ونحن نتعرض لهجمات على سبع جبهات مختلفة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات من عدة جماعات في المنطقة، بما في ذلك حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وجماعات أخرى تصفها إسرائيل بأنها مرتبطة بإيران. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد هذه الجماعات هي "شرط أساسي لضمان أمن ومستقبل إسرائيل".

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وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات داخلية متزايدة تواجهها حكومة نتنياهو، خاصة بسبب عدم نجاحها حتى الآن في إعادة الرهائن الذين أُسروا خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1,200 إسرائيلي وأسر 250 رهينة نُقلوا إلى غزة.

ومنذ ذلك الهجوم، قامت إسرائيل بشن ضربات عسكرية مكثفة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 41,600 فلسطيني وتدمير مناطق واسعة من البنية التحتية في القطاع، بما في ذلك وحدات سكنية ومساجد ومواقع أثرية.

وعلى جبهة لبنان، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية في جنوب لبنان بهدف القضاء على وجود حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود الشمالية وإعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم.

المصادر الإضافية • أب

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