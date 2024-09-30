Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

نتنياهو يقول للشعب الإيراني: إسرائيل تقف إلى جانبكم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 27 سبتمبر، 2024.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 27 سبتمبر، 2024. حقوق النشر  Richard Drew/ AP
حقوق النشر Richard Drew/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، رسالة إلى الشعب الإيراني قائلاً إن إسرائيل تقف إلى جانبهم، وأضاف قائلا: "لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب في الشرق الأوسط".

وقال نتياهو: إنّ “النظام في إيران يغرق المنطقة في الظلام والحرب”، مشيراً إلى أن “الغالبية العظمى من الإيرانيين يعرفون أنّ نظامهم لا يهتم بهم على الإطلاق".

وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر خطاب مسجّل قائلا: "ليس على وجه الأرض مكان لا يمكننا الوصول إليه".

وكان نتنياهو قد وجه في الأسبوع الماضي رسالة إلى اللبنانيين يؤكد لهم أن "حرب إسرائيل ليست مع اللبنانيين، بل هي مع حزب الله".

وتابع، حينئذ، قائلا: "لقد استخدمكم حزب الله لفترة طويلة كدروع بشرية. ولقد وضع صواريخ في غرف التي تعيشون فيها، وصواريخ في مرائبكم. فنرجو أن تبتعدوا عن  الأماكن التي قد تتعرض الآن للأذى".

Related

وقال نتنياهو في رسالته إلى البنانيين: "بمجرد انتهاء عمليتنا، يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم.. أحثكم على أخذ هذا التحذير على محمل الجد، فلا تسمحوا لحزب الله بتعريض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر، ولا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر".

ويأتي خطاب نتنياهو إلى الإيرانيين بعد ثلاثة أيام من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

بايدن يعارض أي ضربة إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية كردٍ على الهجوم الصاروخي الإيراني

واشنطن بوست تكشف: إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية

خامنئي: إسرائيل لن تنتصر أبدا على حماس وحزب الله ولا تراجع للمقاومة مهما اغتالوا من رجالاتها