نتنياهو يقول للشعب الإيراني: إسرائيل تقف إلى جانبكم

وقال نتياهو: إنّ “النظام في إيران يغرق المنطقة في الظلام والحرب”، مشيراً إلى أن “الغالبية العظمى من الإيرانيين يعرفون أنّ نظامهم لا يهتم بهم على الإطلاق".

وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر خطاب مسجّل قائلا: "ليس على وجه الأرض مكان لا يمكننا الوصول إليه".

وكان نتنياهو قد وجه في الأسبوع الماضي رسالة إلى اللبنانيين يؤكد لهم أن "حرب إسرائيل ليست مع اللبنانيين، بل هي مع حزب الله".

وتابع، حينئذ، قائلا: "لقد استخدمكم حزب الله لفترة طويلة كدروع بشرية. ولقد وضع صواريخ في غرف التي تعيشون فيها، وصواريخ في مرائبكم. فنرجو أن تبتعدوا عن الأماكن التي قد تتعرض الآن للأذى".

وقال نتنياهو في رسالته إلى البنانيين: "بمجرد انتهاء عمليتنا، يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم.. أحثكم على أخذ هذا التحذير على محمل الجد، فلا تسمحوا لحزب الله بتعريض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر، ولا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر".

ويأتي خطاب نتنياهو إلى الإيرانيين بعد ثلاثة أيام من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.