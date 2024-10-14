مأساة في كولومبو: الفيضانات تودي بحياة 3 أشخاص وتجبر المدارس على الإغلاق في سريلانكا

أعلنت سريلانكا عن إغلاق المدارس في العاصمة كولومبو والمناطق المحيطة بها يوم الاثنين، بسبب الفيضانات التي اجتاحت الشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة.
وقد دمرت الفيضانات أجزاء مختلفة من البلاد، حيث بلغت المياه أسطح المنازل والمتاجر، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وتضرر وإصابة نحو 134,000 آخرين، وفقًا لمركز إدارة الكوارث في البلاد.
وأشار المركز إلى أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارًا بـ 240 منزلاً، وتم إجلاء حوالي 7000 شخص. كما قطعت السلطات الكهرباء في بعض المناطق كإجراء احترازي.
في هذا السياق، نشرت السلطات قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الاحتياجات الأساسية.
ولا تزال سريلانكا تعاني من ظروف مناخية قاسية منذ شهر مايو/أيار، معظمها ناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة. ففي شهر يونيو/حزيران، لقي 16 شخصًا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية.