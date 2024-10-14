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مأساة في كولومبو: الفيضانات تودي بحياة 3 أشخاص وتجبر المدارس على الإغلاق في سريلانكا

رجل يقف خارج منزله المغمور بالمياه في كولومبو، سريلانكا
رجل يقف خارج منزله المغمور بالمياه في كولومبو، سريلانكا Copyright Eranga Jayawardena/ AP
Copyright Eranga Jayawardena/ AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت سريلانكا عن إغلاق المدارس في العاصمة كولومبو والمناطق المحيطة بها يوم الاثنين، بسبب الفيضانات التي اجتاحت الشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة.

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وقد دمرت الفيضانات أجزاء مختلفة من البلاد، حيث بلغت المياه أسطح المنازل والمتاجر، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وتضرر وإصابة نحو 134,000 آخرين، وفقًا لمركز إدارة الكوارث في البلاد.

رجل يبحث عن مكان آمن أثناء هطول الأمطار في شارع غمرته المياه في كولومبو، سريلانكا
رجل يبحث عن مكان آمن أثناء هطول الأمطار في شارع غمرته المياه في كولومبو، سريلانكاEranga Jayawardena/ AP
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وأشار المركز إلى أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارًا بـ 240 منزلاً، وتم إجلاء حوالي 7000 شخص. كما قطعت السلطات الكهرباء في بعض المناطق كإجراء احترازي.

في هذا السياق، نشرت السلطات قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الاحتياجات الأساسية.

أطفال يلعبون في شارع غمرته المياه في كولومبو، سريلانكا
أطفال يلعبون في شارع غمرته المياه في كولومبو، سريلانكاEranga Jayawardena/P

ولا تزال سريلانكا تعاني من ظروف مناخية قاسية منذ شهر مايو/أيار، معظمها ناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة. ففي شهر يونيو/حزيران، لقي 16 شخصًا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية.

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