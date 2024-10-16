شركات طيران هندية تتلقى 10 تهديدات "بوجود قنابل" خلال يومين.. وبعض الرحلات كانت متجهة لدول عربية

بقلم: يورونيوز

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ذكرت وسائل إعلام هندية، الأربعاء، أن مجموعة من التهديدات بوجود قنابل أحدثت اضطرابات في عمل شركة الخطوط الهندية وغيرها من شركات الطيران العاملة في الهند، خلال اليومين الأخيرين.

وتم إلغاء وتغيير وجهات 10 رحلات جوية للشركة الهندية في أقل من 48 ساعة.

وجاء هذا الأمر بعدما تلقت الشركة تهديدات بوجود قنابل على متن الطائرة.

وعلى سبيل المثال، أرسل سلاح الجو في سنغافورة طائرتين مقاتلين من طراز "إف- 15" لمرافقة طائرة تابعة لـ"إير إنديا" لإبعادها عن المناطق السكنية، بعد أن وصل الشركة بريد إلكتروني يفيد بوجود قنبلة في الطائرة.

ورافقت المقاتلتان الحربيتان الطائرة المدنية حتى هبطت بسلام في مطار شانغي، الثلاثاء، حيث أخضعت الطائرة للفحص، وقالت الشرطة السنغافورية إنها لم تعثر على "أي مواد مهددة".

وقبل ساعات من هذا الحادث، أجبرت طائرة أقلعت من نيودلهي في طريقها إلى شيكاغو على الهبوط في مطار كندي في إجراء احترازي.

والتهديدات الكاذبة بوجود قنابل على متن الطائرات أمر معتاد في شركات الطيران الهندية، لكن الغريب في الأمر هو كثرة تكرار البلاغات منذ الاثنين.

وتكرر الأمر في رحلة من مومباي إلى نيويورك، حيث جرى تحويلها إلى العاصمة نيودلهي.

وتعرض شركة "إنديا غو" المتخصصة في الطيران المنخفض التكلفة للمشكلة ذاتها، إذ تلقت رحلتان أحداهما متجهة إلى العاصمة العمانية، مسقط، والأخرى متجهة إلى مدينة جدة السعودية، تهديدات كاذبة بوجود قنابل على متن كل منهما.

وأبلغت شركتا "سبايس جيت"، و"أكاسا إير" عن حوادث مماثلة.

رد الشركة الهندية

ونشرت شركة الخطوط الهندية بياناً رسمياً على منصة "إكس"، قالت فيه إنها تتعاون مع السلطات لتحديد من يقفون وراء تلك التهديدات.

وأضافت أنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويض ما لحق بها من أضرار.