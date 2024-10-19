بالصّور: من أحمد ياسين إلى السنوار.. من هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

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قبل اغتيال السنوار، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الاغتيال التي طالت قادة حماس. وتستهدف تلك العمليات الشخصيات التي تعتبرها الدولة العبرية تهديداً لأمنها. وفي ما يلي أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل أو اتُّهمت باغتيالهم:

يحيى عياش

القائد في حركة حماس يحيى عياش المركز الفلسطيني للإعلام

في 5 كانون الثاني/يناير 1996، اغتيل يحيى عياش، الملقب بـ”المهندس“ لإتقانه صناعة القنابل التي قتلت المئات من الإسرائيليين في عمليات نوعية هزت الدولة العبرية، اغتيال حدث عقب رده على هاتف مفخخ في غزة، وذلك بعد سنوات من المطاردة.

صلاح شحادة

الشيخ صلاح شحادة، مؤسس الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الترحيب به بعد إطلاق سراحه من أحد السجون الإسرائيلية في مدينة غزة، 14 مايو 2000. AP Photo/Adel Hana

في العام 2002، قُتل مؤسس الذراع العسكري لحركة حماس صلاح شحادة بقنبلة يزيد وزنها على طن ألقيت على مبنى سكني في مدينة غزة، فقتل ومعه زوجته وتسعة من أولاده.

إبراهيم المقادمة

أحد أبرز قادة حركة حماس إبراهيم المقادمة تلغرام القسام

في 8 آذار/مارس عام 2003، اغتالت إسرائيل إبراهيم المقادمة بإطلاقها 5 صواريخ تجاه سيارته في مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتله وثلاثة من مرافقيه وإصابة عدد من الأشخاص.

أحمد ياسين

صورة بتاريخ 25 يونيو، 1998، يتحدث الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس إلى وسائل الإعلام. AP

في العام 2004، اغتيل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين في غارة إسرائيلية بطائرة هليكوبتر إسرائيلية. كان ياسين، الذي أصيب بالشلل في حادث في طفولته، من بين مؤسسي حركة حماس عام 1987. واغتيل خليفته عبد العزيز الرنتيسي في غارة جوية إسرائيلية بعد أقل من شهر.

عبد العزيز الرنتيسي

عبد العزيز الرنتيسي تلغرام القسام

بعد أقل من شهر، تمّ اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذي أصبح واحدا من اثنين توليا قيادة الحركة بعد اغتيال الشيخ ياسين. وكان الرنتيسي قد نجا من محاولة اغتيال سابقة استهدفت سيارته وأسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة.

عز الدين الشيخ خليل

صورة تعود لعام 1994 تظهر عز الدين صبحي الشيخ خليل الذي تم اغتياله في دمشق. AP Photo/file

في 26 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، اغتالت إسرائيل المسؤول في الحركة عز الدين الشيخ خليل عبر تفخيخ سيارته وتفجيرها بحي الزاهرة بالعاصمة دمشق.

نزار ريان

القيادي في حركة حماس نزار ريان خلال مناورة عسكرية في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، 15 سبتمبر، 2007. AP Photo/Hatem Moussa

في الأول من كانون الثاني/ يناير 2009، قُتل القيادي في حركة حماس نزار ريان في غارة على منزله أثناء عملية عسكرية إسرائيلية، ما أدى أيضاً إلى مقتل زوجاته الأربع، و10 من أبنائه في مخيم جباليا.

سعيد صيام

القيادي في حركة حماس سعيد صيام على اليمين، خلال لقاء لمسؤولي حماس مع الوسطاء المصريين في مدينة غزة، الأربعاء 25 مايو/أيار 2005. ADEL HANA/AP

في 15 كانون الثاني/ يناير 2009، أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل أحد أبرز قادة حماس سعيد صيام. وأدت عملية الاغتيال إلى مقتل شقيقه وابنه و6 آخرون. وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة عام 2006 إثر استهداف مكتبه.

محمود المبحوح

فلسطينيون يحملون صورة محمود المبحوح، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، بينما يحمل آخرون نعشه، إلى اليسار، خلال موكب جنازته في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من دم AP Photo/Bassem Tellawi

في 20 كانون الثاني/ يناير 2010، عُثر على محمود المبحوح مقتولاً في غرفة فندق في الإمارات، في عمليه نفذها الموساد الإسرائيلي . وقالت شرطة دبي آنذاك إن عملية الاغتيال جرت من قبل فريق يصل إلى نحو 17 شخصا دخلوا الإمارة بجوازات سفر أجنبية.

أحمد الجعبري

فلسطينيون يحملون صور لأحمد الجعبري أثناء مسيرة لدعم شعب قطاع غزة وضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، في مدينة الخليل بالضفة الغربية الجمعة 16 تشرين الثاني 2012. Nasser Shiyoukhi/AP

في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اغتالت إسرائيل نائب القائد العام لـ«كتائب القسام» أحمد الجعبري في قصف استهدف سيارته. وشكل اغتياله بداية لعملية «عمود السحاب» التي أطلقتها إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

صالح العاروري

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري عند وصوله إلى مدينة غزة قادما من القاهرة، الخميس، 2 أغسطس، 2018. Mohammad Austaz/Hamas Media Office

في 2 كانون الثاني/ يناير 2024، اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في ضربة جوية استهدفت مبنى يضم مكتباً للحركة بالضاحية الجنوبية في بيروت. وأدى الهجوم أيضاً إلى مقتل اثنين من قادة كتائب عز الدين القسام.

إسماعيل هنية

زعيم حركة حماس إسماعيل هنية يصل إلى البرلمان الإيراني لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، في طهران، إيران، الثلاثاء، 30 يوليو، 2024. Vahid Salemi/ AP

في 31 تموز/ يوليو، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غارة على مقر إقامته في العاصمة طهران، خلال زيارة لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، فيما اتُّهمت إسرائيل بتنفيذ العملية. وفي 6 آب/ أغسطس، أعلنت حركة حماس اختيار السنوار خلفاً لهنية.

يحيى السنوار

يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، يترأس اجتماعًا مع قادة الفصائل الفلسطينية في مكتبه بمدينة غزة، الأربعاء، 13 أبريل، 2022. Adel Hana/ AP

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل السنوار الذي تصفه بـ"العقل المدبر" لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "طوفان الأقصى". وقد اشتبك الجيش الإسرائيلي مع ثلاثة أشخاض في حي تل السلطان برفح دون التعرف على هوياتهم، وقد لجأ أحدهم، الذي تبين فيما بعد أنه السنوار، إلى مبنى، قبل أن ترسل طائرة مسيرة لمسح المنطقة، بحسب الجيش الإسرائيلي الذي أرسل فورا دبابة وقصفت المنزل الذي داخل السنوار بداخله.