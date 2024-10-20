عودة السعال الديكي.. وباء يجتاح أمريكا وأوروبا

وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن هذا العدد يفوق خمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أعلى معدل إصابات منذ عام 2014.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية عن أسوأ موجة تفشٍ للمرض منذ 25 عاماً، حيث تم تأكيد نحو 35 ألف حالة مخبرياً، وتسجيل 22 حالة وفاة بين الأطفال، منهم 20 رضيعاً دون السنة الأولى، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي رصدها الأطباء العامون تجاوز 130 ألف حالة.

ويؤكد الخبراء أن التطعيم يظل الوسيلة الأمثل للوقاية من المرض، خاصة بالنسبة إلى النساء الحوامل لحماية المواليد الجدد، ويُرجِعُ المختصون في معهد باستور الفرنسي هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تراجع المناعة خلال جائحة كوفيد-19، مع اكتشاف سلالات جديدة من البكتيريا المسببة للمرض تتميز بقدرة أكبر على العدوى.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية أكثر من 13 ألف حالة بين يناير وأغسطس 2024، مع تسجيل 10 وفيات بين الرضع، في حين رصد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها نحو 60 ألف حالة في الدول الأوروبية خلال 2023 وحتى أبريل 2024.