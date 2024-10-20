Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

عودة السعال الديكي.. وباء يجتاح أمريكا وأوروبا

مجسم بكتيريا البورديتيلا التي تسبب السعال الديكي استنادًا إلى صور المجهر الإلكتروني. (ميريديث نيولوف/مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر أسوشيتد برس)
مجسم بكتيريا البورديتيلا التي تسبب السعال الديكي استنادًا إلى صور المجهر الإلكتروني. (ميريديث نيولوف/مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر أسوشيتد برس) حقوق النشر  AP/AP
حقوق النشر AP/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

شهد العام 2024 ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بمرض السعال الديكي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث سجلت السلطات الصحية الأمريكية أكثر من 18.500 حالة منذ بداية العام.

وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن هذا العدد يفوق خمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أعلى معدل إصابات منذ عام 2014.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية عن أسوأ موجة تفشٍ للمرض منذ 25 عاماً، حيث تم تأكيد نحو 35 ألف حالة مخبرياً، وتسجيل 22 حالة وفاة بين الأطفال، منهم 20 رضيعاً دون السنة الأولى، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي رصدها الأطباء العامون تجاوز 130 ألف حالة.

ويؤكد الخبراء أن التطعيم يظل الوسيلة الأمثل للوقاية من المرض، خاصة بالنسبة إلى النساء الحوامل لحماية المواليد الجدد، ويُرجِعُ المختصون في معهد باستور الفرنسي هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تراجع المناعة خلال جائحة كوفيد-19، مع اكتشاف سلالات جديدة من البكتيريا المسببة للمرض تتميز بقدرة أكبر على العدوى.

Related

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية أكثر من 13 ألف حالة بين يناير وأغسطس 2024، مع تسجيل 10 وفيات بين الرضع، في حين رصد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها نحو 60 ألف حالة في الدول الأوروبية خلال 2023 وحتى أبريل 2024.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

وباء الإنفلونزا يجتاح أوروبا ويضع أنظمة الرعاية الصحية تحت ضغط هائل

لأول مرة منذ عقد.. ولاية نيويورك ترصد إصابة بشرية بفيروس EEE القاتل

فيروس يتفشى في أوروبا.. ما هو "حمى غرب النيل"؟