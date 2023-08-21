دراسة: اكتشاف نوع من البروتين يمنع تكاثر الفيروسات في خلايا الجسم

نُشرت دراسة في مجلة "سيل" (Cell) أو الخلايا، الإثنين، اكتشف فيها العلماء عائلة جديدة من البروتينات تمنع تكاثر وانتشار الفيروسات في الجسم.

ويوضح البروفيسور روتم سوريك في قسم الوراثة الجزيئية في وايزمان عن ماهية استراتيجية العاثيات (وهي نوع من الفيروسات التي تهاجم البكتيريا).

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ويقول: سوريك: " تمامًا مثل الفيروسات التي تهاجمنا، تتكون العاثيات من كميات صغيرة من بروتينات الجينات- الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) أو الحمض النووي الريبوزي (RNA) - التي تقوم بحقنها في البكتيريا. وبعد القضاء على البكتيريا تستخدم العاثيات نفس الآلية الخلوية للتكاثر ومضاعفة أعدادها بهذه الطريقة."

واكتشف فريق البحث في هذه الدراسة نوعا من البروتين باسم "إيه تي بي" (ATP) يحرم العاثيات من الطاقة اللازمة للتكاثر. ولاحظوا ان غياب هذا البروتين يؤدي إلى تكاثر الفيروسات بشكل أسرع بحوالى 100 مرة.

ويوضح الدكتور فرانسوا روسيت، رئيس فريق البحث في مختبر سوريك قائلا: "لا يمكن أن تتكاثر العاثية دون طاقة، ومن الأفضل للبكتيريا المصابة على أي حال وعلى وشك الموت أن تستنفد كل طاقتها، مما يمنعها من التكاثر والانتشار إلى باقي الخلايا."

وبعد مسح قواعد بيانات وجينات لعشرات الآلاف الفيروسات، اكتشف فريق البحث ان أكثر من 1000 جين مناعي يعمل بطريقة مشابهة.