انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي في كولومبيا لمواجهة التحديات البيئية

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ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المعروف باسم كوب 16 (COP16)، حدثًا مهمًا يستمر لمدة أسبوعين، ويأتي بمثابة متابعة لاجتماعات مونتريال لعام 2022 حيث وقعت 196 دولة على معاهدة تاريخية لحماية التنوع البيولوجي.

وتشمل المعاهدة 23 إجراءً لوقف فقدان الطبيعة، بما في ذلك وضع 30% من كوكب الأرض و30% من النظم البيئية المتدهورة تحت الحماية بحلول عام 2030.

وقالت وزيرة البيئة الكولومبية ورئيسة COP16، سوزانا محمّد، في كلمتها الافتتاحية: “إن المؤتمر هو فرصة لجمع الخبرات التي مرت عبر هذا الكوكب من جميع الحضارات والثقافات والمعارف ... لإنشاء ظروف قابلة للعيش ومستقرة نسبيًا لمجتمع جديد يجري تشكيله في ضوء الأزمة.”

كلمة وزيرة البيئة سوزانا محمد في المؤتمر Fernando Vergara/AP

تهديد حقيقي لفقدان التنوع البيولوجي

وتشير جميع الأدلة إلى انخفاض كبير في وفرة الأنواع وتوزيعها، وفقًا لما ذكرته ليندا كروجر، مديرة التنوع البيولوجي في مؤسسة ناتشر. وأشارت إلى أن “العديد من الأنواع البرية لديها مساحة أقل للعيش وتتناقص أعدادها، كما نرى ارتفاع معدلات الانقراض، والأشياء التي لم نكتشفها بعد تختفي.”

ويشهد العالم أكبر خسارة في الحياة منذ الديناصورات، حيث يُهدد حوالي مليون نوع من النباتات والحيوانات بالانقراض، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي غابة الأمازون، تتضمن التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي توسع الحدود الزراعية والشبكات الطرقية وإزالة الغابات وحرائق الغابات والجفاف، حسبما قال أندرو ميلر، مدير المناصرة في منظمة أمازون ووتش، التي تحمي الغابات المطيرة.

وقال ميلر: “إذا وضعت كل ذلك معًا، فإنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للتنوع البيولوجي.” تشير التقارير إلى أن أعداد الحياة البرية العالمية انخفضت في المتوسط بنسبة 73% خلال 50 عامًا، وفقًا لتقرير الكوكب الحي الذي أصدرته جمعية لندن للحيوانات.

رسمة جدارية تعكس الوعي المجتمعي بالتنوع البيولوجي Fernando Vergara/AP

المجتمعات الأصلية ودورها في حماية التنوع البيولوجي

تعد الشعوب الأصلية في الخطوط الأمامية لحماية التنوع البيولوجي ومحاربة التغير المناخي، مما يعرض حياتهم للخطر، كما أكد ميلر من أمازون ووتش. وصرحت لورا ريكو، مديرة الحملة في منظمة آفاز، بأن “الشعوب الأصلية تحمل الحلول لمواجهة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، فهم الذين يهتمون بالأرض من خلال أنظمتهم الحاكمة وطرق حياتهم.”

وفي العاصمة الكولومبية بوغوتا، قال رئيس منظمة السكان الأصليين في الأمازون إن سكان المنطقة الأصليين يستعدون منذ أشهر لمؤتمر COP16. وأشار خوسيه مندز، سكرتير المنظمة الوطنية للشعوب الأصلية في الأمازون، إلى أن “هذه فرصة عظيمة لإحداث التأثير الذي نحتاجه لإظهار أهمية الشعوب الأصلية للعالم.”

الطبيعة يمكن أن تتعافى

كما قالت وزيرة البيئة سوزانا محمّد لوسائل الإعلام المحلية هذا الشهر إن أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر هو إيصال الرسالة بأن “التنوع البيولوجي مهم ومكمل ولا غنى عنه مثل انتقال الطاقة وإزالة الكربون.” وحذرت سوزانا محمّد، التي تشكل جزءًا من الحكومة اليسارية الأولى في كولومبيا، من المخاطر المترتبة على استمرار الاقتصاد الاستخراجي الذي يتجاهل العواقب الاجتماعية والبيئية لاستغلال الموارد الطبيعية.

وبالرغم من أن تراجع التنوع البيولوجي يمثل وضعًا قاتمًا، يعتقد بعض الناشطين البيئيين أن عكس هذا الاتجاه ممكن.

وقالت كروجر، من مؤسسة ناتشر: “لقد حققنا بعض إعادة إدخال الأنواع الناجحة، وأنقذنا الأنواع عندما نركز حقًا على ما يتسبب في انخفاض أعدادها”.