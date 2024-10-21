آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى نجم فرقة "ون دايركشن" ليام باين بعد وفاته المفاجئة

جاءت وفاته المفاجئة نتيجة سقوطه من شرفة فندق كاسا سور في بوينس آيرس، الأرجنتين، حيث سقط من الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة. أعلنت الشرطة أنه تم العثور عليه في مكان الحادث، وتم تأكيد وفاته بعد ذلك.

آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى ليام باين بعد وفاته المفاجئة Paul White/Copyright 2024

اجتمع المعجبون في قلب لندن، حاملين لافتات تبرز حبهم وامتنانهم لمساهمات باين الفنية، وأطلقوا صيحات حزن على فقدانه المفاجئ. عبر الكثيرون عن صدمتهم من الحادثة، مشيرين إلى الأثر العميق الذي تركه باين في عالم الموسيقى وعلى قلوب معجبيه.

ليام باين، الذي ارتبط بشهرة عالمية كجزء من "وان دايركشن"، كان قد بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2010، حيث حققت الفرقة نجاحًا باهرًا على مستوى العالم. يعتبر باين من الأعضاء المفضلين لدى الكثير من الجماهير، مما جعل خبر وفاته يثير موجة من الحزن بين محبيه.