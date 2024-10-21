Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى نجم فرقة "ون دايركشن" ليام باين بعد وفاته المفاجئة

آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى ليام باين بعد وفاته المفاجئة
آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى ليام باين بعد وفاته المفاجئة حقوق النشر  أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تجمهر الآلاف من معجبي ليام باين، عضو فرقة "وان دايركشن" البريطانية الشهيرة، في وقفة احتجاجية في لندن لإحياء ذكرى نجمهم الراحل، الذي توفي عن عمر يناهز 31 عامًا.

جاءت وفاته المفاجئة نتيجة سقوطه من شرفة فندق كاسا سور في بوينس آيرس، الأرجنتين، حيث سقط من الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة. أعلنت الشرطة أنه تم العثور عليه في مكان الحادث، وتم تأكيد وفاته بعد ذلك.

آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى ليام باين بعد وفاته المفاجئة
آلاف المعجبين يحتشدون في لندن لإحياء ذكرى ليام باين بعد وفاته المفاجئة Paul White/Copyright 2024

اجتمع المعجبون في قلب لندن، حاملين لافتات تبرز حبهم وامتنانهم لمساهمات باين الفنية، وأطلقوا صيحات حزن على فقدانه المفاجئ. عبر الكثيرون عن صدمتهم من الحادثة، مشيرين إلى الأثر العميق الذي تركه باين في عالم الموسيقى وعلى قلوب معجبيه.

Related

ليام باين، الذي ارتبط بشهرة عالمية كجزء من "وان دايركشن"، كان قد بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2010، حيث حققت الفرقة نجاحًا باهرًا على مستوى العالم. يعتبر باين من الأعضاء المفضلين لدى الكثير من الجماهير، مما جعل خبر وفاته يثير موجة من الحزن بين محبيه.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

80 عامًا على تحرير بلغراد: احتفالات بذكرى التحرير من الاحتلال النازي

البوسنة: نشطاء البيئة يجتمعون لتنظيف بحيرة جابلانيكا من آثار الفيضانات

ماذا يحدث لجسد الإنسان في اللحظات والساعات التي تلي الموت؟