القضاء البريطاني ينظر في أكبر دعوى تعويضات بيئية في التاريخ رفعها ضحايا الكارثة البيئية البرازيلية

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن بتعويضات تقدر بنحو 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من شركة بي إتش بي BHP العملاقة للتعدين. ووفقاً لمكتب "بوغست غودهيد" للمحاماة الذي يمثل المدعين، فإن هذا المبلغ سيكون أكبر تعويض بيئي في التاريخ.

متظاهرون يقفون خارج محكمة العدل الملكية في لندن، الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وتمتلك مجموعة بي إتش بي BHP نصف أسهم شركة سامارکو البرازيلية التي تدير منجم خام الحديد الذي انهار فيه السد في 5 نوفمبر 2015، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من النفايات السامة في نهر دوسي جنوب شرق البرازيل تعادل حجم 13 ألف حوض سباحة أولمبي.

وقد دمرت الكارثة قريتين بالكامل وتسببت في نفوق 14 طناً من الأسماك، كما ألحقت أضراراً بالغة بنهر دوسي على امتداد 660 كيلومتراً، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ألستر. ولم يتعاف النهر، الذي يقدسه السكان الأصليون من قبيلة كريناك، من التلوث الشديد حتى الآن.