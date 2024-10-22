Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
القضاء البريطاني ينظر في أكبر دعوى تعويضات بيئية في التاريخ رفعها ضحايا الكارثة البيئية البرازيلية

حوالي 620 ألف برازيلي بالإضافة إلى شركات وحكومات بلدية وأفراد من قبيلة كريناك من السكان الأصليين رفعوا دعوى قضائية بمليارات الجنيهات ضد مجموعة بي إتش بي بعد انهيار سد فونداو
حوالي 620 ألف برازيلي بالإضافة إلى شركات وحكومات بلدية وأفراد من قبيلة كريناك من السكان الأصليين رفعوا دعوى قضائية بمليارات الجنيهات ضد مجموعة بي إتش بي بعد انهيار سد فونداو حقوق النشر  Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: بورونبوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

بدأت أمس في لندن جلسات النظر في دعوى قضائية جماعية رفعها ضحايا أسوأ كارثة بيئية شهدتها البرازيل، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات على انهيار سد للنفايات السامة أودى بحياة 19 شخصاً ودمّر مجتمعات محلية بأكملها.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن بتعويضات تقدر بنحو 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من شركة بي إتش بي BHP العملاقة للتعدين. ووفقاً لمكتب "بوغست غودهيد" للمحاماة الذي يمثل المدعين، فإن هذا المبلغ سيكون أكبر تعويض بيئي في التاريخ.

متظاهرون يقفون خارج محكمة العدل الملكية في لندن، الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024
متظاهرون يقفون خارج محكمة العدل الملكية في لندن، الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وتمتلك مجموعة بي إتش بي BHP نصف أسهم شركة سامارکو البرازيلية التي تدير منجم خام الحديد الذي انهار فيه السد في 5 نوفمبر 2015، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من النفايات السامة في نهر دوسي جنوب شرق البرازيل تعادل حجم 13 ألف حوض سباحة أولمبي.

وقد دمرت الكارثة قريتين بالكامل وتسببت في نفوق 14 طناً من الأسماك، كما ألحقت أضراراً بالغة بنهر دوسي على امتداد 660 كيلومتراً، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ألستر. ولم يتعاف النهر، الذي يقدسه السكان الأصليون من قبيلة كريناك، من التلوث الشديد حتى الآن.

المصادر الإضافية • أب

